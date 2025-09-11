南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

南投縣政府稅務局推出「稅務便民即時通」，透過數位科技，降低能源消耗與碳排放；衛生局則力推智慧健康照護，搭配各據點及醫療院所，盡力達成SDGs低碳永續健康照護的目標。

南投縣政府稅務局以「稅務便民即時通」獲得2025年TSAA「台灣永續行動獎」金級獎，南投縣政府衛生局則以「全齡智慧科技健康給力」獲銀級獎肯定，今天在台北世界貿易中心頒獎，縣府稅務局表示，持續推動智慧化稅務服務，深化跨域合作，積極落實數位平權。

稅務局表示，「稅務便民即時通」透過跨機關合作及數位科技，整合電子簽名板、雲端視訊、稅務自動化服務，提升民眾申辦便利、有效減少紙張使用與往返車程，降低能源消耗與碳排放，服務兼顧偏鄉與弱勢族群需求，在減碳、普惠服務、智慧治理等面向皆獲肯定。

衛生局表示，推動創新照護模式「智慧健康雲」服務，逐步完成全縣7大類型據點共243站智慧量測據點，除基本生命數值量測、提供視訊互動式衛教課程，更導入心房顫動、骨密度、肺結核、身心指數、肺功能等AI篩檢巡檢服務，運用科技輔助，及早發現並治療。

衛生局去年9月推出「南投縣政府健康樂活LINE@」，並於今年推動線上送藥到府系統，整合多項公衛服務及連結後端醫療資源及給藥，衛生局表示，截至今年8月，已服務177萬5750人次、提供服務項次651萬8510人次、提供異常數據關懷43萬4779人次。