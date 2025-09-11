快訊

樹石藝術展首度前進彰化芳苑…價值上億盆栽吸睛 看展送花盆送完為止

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣樹石藝術協會（左）理事長洪順興、芳苑鄉長林保玲、樹石協會總幹事黃文宗邀請民眾參觀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樹石藝術協會（左）理事長洪順興、芳苑鄉長林保玲、樹石協會總幹事黃文宗邀請民眾參觀。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉全力發展觀光，首度請來彰化縣樹石藝術協會舉辦會員作品展，為呈現與眾不同特色，展覽側重庭園盆景，展場延伸到芳苑國小，價值上千萬元盆景與校園景色融為一體。

彰化縣樹石藝術協會巡迴全縣舉辦會員作品展，去年在二林文化教育園區展出，本周六起一連5天應邀到芳苑鄉，舉辦第十四屆第二次2025年會員作品展展覽，今100盆造型互異的樹石盆景陸續搬到芳苑鄉文化活動中心布展，另出動吊車把10多盆庭園盆景吊放在芳苑國小校園。

樹石藝術協會理事長洪順興說，芳苑文化活動中心緊鄰芳苑國小，打開側門就是校園，協會根據展場環境側重展出庭園盆景，今搬來10盆大型盆景放置校園，各依造型吊放在適當位置營造最佳美感，讓民眾不只在室外觀賞盆景，也能在戶外看到盆景枝葉茂密的雄姿。

參展的盆景動輒1盆十多萬元到逾百萬元，樹石藝術協會曾找保險公司估算保額。總幹事黃文宗說，以這次展覽的盆景為例，合計市價上億元，過去保險公司認為盆景「有生命」難估價，僅同意承保人身公共意外險，不承保盆景損害賠償，這次情形也一樣。

芳苑鄉長林保玲表示，芳苑鄉首度請來樹石藝術協會展出作品，預計展覽會員105件盆景及另5件參展作品，每件作品經培育者精心雕琢表現大地造化之美，值得一看，來看展民眾可獲贈花盆，送完為止。

彰化縣樹石藝術協會的庭園盆景放在芳苑國小運動場展覽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樹石藝術協會的庭園盆景放在芳苑國小運動場展覽。記者簡慧珍／攝影

校園

