樹石藝術展首度前進彰化芳苑…價值上億盆栽吸睛 看展送花盆送完為止

彰化縣芳苑鄉全力發展觀光，首度請來彰化縣樹石藝術協會舉辦會員作品展，為呈現與眾不同特色，展覽側重庭園盆景，展場延伸到芳苑國小，價值上千萬元盆景與校園景色融為一體。

彰化縣樹石藝術協會巡迴全縣舉辦會員作品展，去年在二林文化教育園區展出，本周六起一連5天應邀到芳苑鄉，舉辦第十四屆第二次2025年會員作品展展覽，今100盆造型互異的樹石盆景陸續搬到芳苑鄉文化活動中心布展，另出動吊車把10多盆庭園盆景吊放在芳苑國小校園。

樹石藝術協會理事長洪順興說，芳苑文化活動中心緊鄰芳苑國小，打開側門就是校園，協會根據展場環境側重展出庭園盆景，今搬來10盆大型盆景放置校園，各依造型吊放在適當位置營造最佳美感，讓民眾不只在室外觀賞盆景，也能在戶外看到盆景枝葉茂密的雄姿。

參展的盆景動輒1盆十多萬元到逾百萬元，樹石藝術協會曾找保險公司估算保額。總幹事黃文宗說，以這次展覽的盆景為例，合計市價上億元，過去保險公司認為盆景「有生命」難估價，僅同意承保人身公共意外險，不承保盆景損害賠償，這次情形也一樣。