企業攜手珍古德協會旅遊永續課特展 台中港酒店認捐1.4萬本聯絡簿

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中龍港國小學童於互動牆面前，學習高美濕地的生態樣貌與永續理念。記者黑中亮／攝影
台中龍港國小學童於互動牆面前，學習高美濕地的生態樣貌與永續理念。記者黑中亮／攝影

永續家庭聯絡簿」是在每日使用聯絡簿過程，將台灣常見的動植物透過圖像與擬人化的過程，讓家長孩子認識認識生物多樣性，以關注氣候行動的美好；台中港酒店迎接新學期，攜手國際珍古德協會與三人恆好舉辦旅遊永續課特展，邀請台中市龍井區龍港國小師生到場體驗，分享學習永續旅遊的實際作為。

龍港國小校長張聖宗表示，海線地區能與國際協會合作打造永續教育場域，感謝台中港酒店透過寓教於樂的設計，讓孩子在遊戲與探索中，自然而然理解永續價值；未來，館內互動牆也將持續開放更多學校與家庭參訪，讓孩子從日常生活到旅遊體驗，都能實際落實永續行動，讓旅宿成為培養永續意識的場域之一。

三人恆好執行長劉曉蓉則指出：「永續家庭聯絡簿已邁入第三年，很欣喜能見到企業與校園攜手推動永續教育，把理念轉化為具體的教育場域，吸引孩子的目光。」酒店總經理姜文偉說：「這不只是一次單純的贊助，而是我們對永續教育的長期承諾。希望透過旅宿與教育的結合，讓下一代在生活細節裡理解永續的重要。」

台中港酒店轉化為國際教育理念的旅宿永續學習場域，牆面內容不只與永續家庭聯絡簿教材相互呼應，同時宣布今年度已認捐1.4萬本「永續家庭聯絡簿」，強調114學年度全台共有101所國小申請，其中中部地區的申請比例就超過七成，凸顯中部學校對永續教育資源的高度需求，為「旅宿 × 教育 × 永續」的跨界合作，親子房再提撥3%房價照顧台灣海洋。

珍古德協會執行長郭雪貞指出，場域帶領孩子透過繪本共讀，從故事中理解生物多樣性與環境保育的重要；並帶領學童也在互動牆面前，進一步了解高美濕地生物多樣性的樣貌，將永續議題從校園延伸到旅遊場景，1名學童更開心地說：「原來看一本自然的書也能幫助地球！」

台中市龍港國小學童參觀親子主題房，認識館內永續設計與書籍角落，將寓教於樂融入旅宿體驗。記者黑中亮／攝影
台中市龍港國小學童參觀親子主題房，認識館內永續設計與書籍角落，將寓教於樂融入旅宿體驗。記者黑中亮／攝影
國際珍古德協會執行長郭雪貞以繪本帶領孩子從閱讀中，理解生物多樣性與環境保育的重要。記者黑中亮／攝影
國際珍古德協會執行長郭雪貞以繪本帶領孩子從閱讀中，理解生物多樣性與環境保育的重要。記者黑中亮／攝影

永續 酒店 聯絡簿

