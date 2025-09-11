彰化走讀藝術節串連2大核心場域 9/27展開

快訊

中央社／ 彰化11日電

2025彰化走讀藝術節於9月27日至10月26日登場，將以彰鹿藝徑為主題，結合日本、墨西哥等國際及國內藝術家，設置大型裝置藝術，串連彰化市與鹿港鎮2大核心場域。

彰化縣政府今天舉行彰化走讀藝術節宣傳記者會，今年以文化、產業、工藝、信仰為核心，串連彰化市與鹿港鎮，將安排多元藝文活動，讓藝術走出展覽館，民眾在步行中體驗藝術、文化與生活交織。

縣長王惠美致詞表示，彰化走讀藝術節今年與台灣設計展結合，展現3大亮點，包括突破單一展區規模，邀請日本、墨西哥5位國際藝術家共同參與，展出14件大型裝置藝術。

文化局指出，14件大型裝置藝術分別設於台鐵彰化車站、彰化孔子廟、彰化縣立美術館、八卦山天空步道、桂花巷藝術村、鹿港鎮立運動場、鹿港鎮立兒童公園；彰化市展區8件藝術裝置代表不同傑出產業，鹿港鎮展區6件藝術裝置呼應在地歷史人文。

其中，彰化車站外牆窗戶「玻光綺影」呈現玻璃從原料到成品的詩意轉化，以粒子互動形成動態場域，展現彰化玻璃產業當代樣貌；彰化孔子廟戟門前廣場大型亮點作品「Flower Garden」，以彰化花卉產業為發想，融入文心蘭及蝴蝶蘭圖樣，並以孔子「與善人居，如入芝蘭之室」作為創作概念。

此外，縣府也規劃14組微型藝術入店創作、14場藝術走讀輕旅行、14場藝術工作坊，以及實驗劇場、市集活動等。

