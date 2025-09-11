南投客家文化節系列活動9/20登場

照片取自南投縣政府

2025南投縣客家文化節～客在心投系列活動將於9月20日至10月18日熱烈登場，南投縣客家發展所10日在縣府一樓大廳辦理記者會，由南投縣副縣長王瑞德宣布3大活動主軸，有草地音樂會暨千人大合唱、大戲小炒、客庄小旅行等多元活動，廣邀全國民眾以緩慢步調一起來感受南投的客庄文化風情與魅力。

王瑞德副縣長表示，縣府相當重視客家文化的傳承、客庄聚落社區的發展及客家產業經濟的推動，希望喚起民眾對客家文化的了解和重視，今年的客家文化節系列活動規劃有草地音樂會暨千人大合唱、由傳統戲曲結合客家美食的大戲小炒、深入客庄走客庄小旅行、產業特色市集等多項精彩活動，歡迎全國民眾來參加。系列活動將在9月20日由「客庄小旅行」揭開序幕，規劃「埔里國姓雙探線」至百年客家老廟進行祈福，並安排生態及古蹟－糯米橋導覽；9月28日則前往「水里鄉與魚池鄉」，走入客家聚落並走訪老茶廠，體驗客庄生活的多樣風貌。

南投縣客家發展所指出，其中最受矚目的「草地音樂會」將於10月5日下午在中興新村親情公園登場，活動安排有「客藝傳揚～南投客家藝文匯演饗宴」、「千人大合唱」，以及眾星雲集的草地音樂會演出，邀請到魏如昀、羅文裕、J HALL樂團、YAPPY、彤溫岑二重唱、守夜人等藝人輪番上陣，營造悠閒愜意的草地音樂饗宴。壓軸登場的「大戲小炒」則將於10月18日於國姓成功廣場舉辦，邀請景勝戲劇團演出《狄龍收玉面虎》，並結合道地的客家菜餚辦桌，在欣賞傳統客家戲劇時，也能品嚐到最道地的客家風味；現場更設有客語闖關、擂茶體驗、童玩DIY等活動，並開放民眾參觀戲劇後台，深入了解戲曲文化的幕後故事。

南投縣客家發展所表示，南投縣自107年起辦理「客家文化節」系列活動，原為兩年一度，自112年起因應廣大鄉親與客家社團的熱烈期盼，將活動調整為每年舉辦；今年的客家文化節以「客在心投」為主題，象徵客家文化深植人心，也期待透過系列活動串聯地方產業、文化資源與族群參與，讓民眾「慢慢」地親近、認識並喜愛客家。

聚傳媒