以為火災？彰化火車站夜間現「火焰」藝術 民眾差點報警

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化走讀藝術節將於9月27日至10月26日盛大登場，今天舉行宣傳活動。圖／彰化縣府提供
彰化走讀藝術節將於9月27日至10月26日盛大登場，今天舉行宣傳活動。圖／彰化縣府提供

彰化走讀藝術節將於9月27日至10月26日盛大登場，近期就有民眾在彰化火車站門口看到牆面出現整面火焰，嚇得以為是火災，差點報警；此處即為這次走讀藝術節的作品之一「玻光綺影」，透過粒子互動感受玻璃產業的動態美，作品曾獲國內外科技藝術⼤獎之肯定，引起討論。

今年藝術節邀請日本、墨西哥等國際藝術家，搭配在地創作者，串聯彰化市與鹿港鎮，打造橫跨雙城的藝術長廊。彰化縣長王惠美表示，走讀藝術節不僅展現彰化創意與工藝，也與「2025台灣設計展」首度結合，從彰化市、鹿港鎮延伸至田尾鄉、田中鎮等地，為民眾打造一場跨鄉鎮、多元體驗的藝文饗宴。

彰化展區還有孔子廟前的「Flower Garden」以蘭花為靈感，讓遊客如置身花卉園林；「磚城之旅」則透過紅磚、燕尾磚等材質搭建滾球軌道，與民眾互動玩樂。八卦山的「時間巨輪」融合木頭香氣與雕刻細節，訴說彰化歷史；「旅程」以鳥類色彩象徵紡織產業的興盛；「光之智慧」呈現自行車產業的成長與巧思。

鹿港展區則有桂花巷藝術村的「天后飛帆號」以媽祖信仰展現地方堅毅精神，「EAT ART」則帶來彰化特色美食的創意呈現；兒童公園的「舊溪市場」回顧河流文化，「獅頭不倒翁」巧妙結合中式獅頭工藝與趣味不倒翁，彰顯鹿港精神；航運歷史在「千帆鹿港」中重現，「戲曲怪」則以水水怪造型呈現南管戲曲之美。

活動期間還安排14組微型藝術入店、14場藝術走讀輕旅行、14場工作坊、實驗劇場與市集表演，讓藝術從展覽館延伸至街角、廟埕與商家。

「磚城之旅」參考了彰化過去的建築⾊彩與造型。圖／彰化縣府提供
「磚城之旅」參考了彰化過去的建築⾊彩與造型。圖／彰化縣府提供
「彰揚舞動」對彰化精密機械產業的致敬。圖／彰化縣府提供
「彰揚舞動」對彰化精密機械產業的致敬。圖／彰化縣府提供
以鹿港的獅頭⼯藝為靈感，融合中式獅頭⼯藝與不倒翁玩具的趣味，創作紅綠藍三⾊的獅頭不倒翁。圖／彰化縣府提供
以鹿港的獅頭⼯藝為靈感，融合中式獅頭⼯藝與不倒翁玩具的趣味，創作紅綠藍三⾊的獅頭不倒翁。圖／彰化縣府提供
「玻光綺影」呈現玻璃從原料到成品的詩意轉化，透過數位藝術重現彰化玻璃⼯藝的溫度與質地。圖／彰化縣府提供
「玻光綺影」呈現玻璃從原料到成品的詩意轉化，透過數位藝術重現彰化玻璃⼯藝的溫度與質地。圖／彰化縣府提供

