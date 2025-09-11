快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

單攻玉山遭雷擊被救摸黑送下山 山友專程上山道謝

中央社／ 南投縣11日電

2山友8月20日攀登玉山東峰遇雷擊，其中傷勢較嚴重女山友連夜由救援隊背負護送下山；事後山友昨天專程上山到排雲管理站道謝，管理站人員驚訝說，有此心意真是非常少見。

45歲女子與58歲男子8月20日「單攻」玉山東峰遇雷擊，女子頭部流血且傷口深可見骨，因此連夜由玉山國家公園管理處、南投縣消防局、保七員警輪流護送及背負下山，經約9小時於8月21日凌晨抵達登山口送醫，2人恢復良好，昨天專程到玉管處排雲管理站致謝。

玉管處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，8月20日在玉山東峰救援2名遇雷擊山友，目前康復良好，並親自上山向迅速趕到現場救援的排雲山莊管理員表達誠摯感謝；山友平安是所有工作人員最大回報，也提醒高山氣候變幻莫測，潛藏許多無法預知風險。

玉管處人員今天表示，遭雷擊山友當時全身麻、頭部傷口疼痛，高空持續閃電，山友恐懼又無助，玉管處除立即派員趕赴救援，也透過電話安撫並請山友慢慢下撤，途中與管理處人員會合後，協助下撤至排雲山莊，眾人再背負、護送傷勢較重的女山友摸黑下山送醫。

玉管處表示，數十年來救助許多遊客，但事後千里迢迢再上山到排雲管理站道謝山友非常少，此男、女山友真的很有心，還帶來特色甜點，2人停留約1小時離去，可惜未合影留念；玉管處將持續致力維護山林生態與登山安全，希望遊客快樂入山、平安賦歸。

山友 玉山國家公園

延伸閱讀

豪雨狂炸10縣市 慎防瞬間雷擊、溪水暴漲

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

安藤忠雄操刀設計 北大、玉山銀行推動玉山永續講堂2028年底完工

相關新聞

影／渦流橫掃日月潭震撼畫面曝光 遊客目擊水龍捲生成直喊超酷

日月潭昨天下午天氣不穩定，潭面竟出現罕見的「水龍捲」。當時烏雲密布，潭面先冒出環狀渦流，水柱逐漸升起，隨後一道細長漏斗雲...

以為火災？彰化火車站夜間現「火焰」藝術 民眾差點報警

彰化走讀藝術節將於9月27日至10月26日盛大登場，近期就有民眾在彰化火車站門口看到牆面出現整面火焰，嚇得以為是火災，差...

半夜搶車！彰化復康巴士搭不到車比例破3% 縣府增車祭獎勵改善

彰化縣府復康巴士每年服務人次超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，彰化縣府統計搭不到車的比例確實...

中市抽選明年度備選國民法官1萬4400人 中籤者近期將收到通知書

國民法官制度邁入第3年，台中市政府昨（10）日自全市超過229萬名符合資格市民中，隨機抽出1萬4400人，造具115年度...

台中捷運藍線心臟龍井機廠動工 捷工局長視察工程進度曝光

台中捷運藍線「心臟」工程、龍井機廠今年6月底動工，捷運工程局長蘇瑞文昨率隊實地視察，檢視施工進度等。捷工局說明，目前廠區...

南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。