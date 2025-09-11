單攻玉山遭雷擊被救摸黑送下山 山友專程上山道謝

2山友8月20日攀登玉山東峰遇雷擊，其中傷勢較嚴重女山友連夜由救援隊背負護送下山；事後山友昨天專程上山到排雲管理站道謝，管理站人員驚訝說，有此心意真是非常少見。

45歲女子與58歲男子8月20日「單攻」玉山東峰遇雷擊，女子頭部流血且傷口深可見骨，因此連夜由玉山國家公園管理處、南投縣消防局、保七員警輪流護送及背負下山，經約9小時於8月21日凌晨抵達登山口送醫，2人恢復良好，昨天專程到玉管處排雲管理站致謝。

玉管處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，8月20日在玉山東峰救援2名遇雷擊山友，目前康復良好，並親自上山向迅速趕到現場救援的排雲山莊管理員表達誠摯感謝；山友平安是所有工作人員最大回報，也提醒高山氣候變幻莫測，潛藏許多無法預知風險。

玉管處人員今天表示，遭雷擊山友當時全身麻、頭部傷口疼痛，高空持續閃電，山友恐懼又無助，玉管處除立即派員趕赴救援，也透過電話安撫並請山友慢慢下撤，途中與管理處人員會合後，協助下撤至排雲山莊，眾人再背負、護送傷勢較重的女山友摸黑下山送醫。

玉管處表示，數十年來救助許多遊客，但事後千里迢迢再上山到排雲管理站道謝山友非常少，此男、女山友真的很有心，還帶來特色甜點，2人停留約1小時離去，可惜未合影留念；玉管處將持續致力維護山林生態與登山安全，希望遊客快樂入山、平安賦歸。