半夜搶車！彰化復康巴士搭不到車比例破3% 縣府增車祭獎勵改善

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府復康巴士每年服務人次超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，縣府祭出措施改善。本報資料照片
彰化縣府復康巴士每年服務人次超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，彰化縣府統計搭不到車的比例確實逐年上升，預計兩年內再增加10輛復康巴士， 並於熱門預約時段讓車輛配置更彈性，還會提供司機趟次的獎勵措施來改善。

彰化縣目前共有80輛復康巴士，縣府統計搭不到復康巴士比例自2022年起的1.937%，2023年2.289%，2024年更到了3.09%，彰化縣議員吳韋達指出，復康巴士目前的主要預約方式為電話預約、網路預約，長輩不一定會操作網路，只能等待早上8點電話預約，但熱門時段已經被0點開始網路預約一空，等於民眾也必須熬夜到0點搶網路預約，相當辛苦。

彰化縣議員陳玉姬近日在彰化縣議會臨時會質詢指出，縣府提供小型復康巴士交通服務，分4區委託民間團體提供身心障礙者就醫等交通服務，預算每年增加，但民眾預約不到車的情況逐年增加。

彰化縣府社會處長王蘭心答覆指出，縣內身心障礙人口逐年增加，搭車需求也逐年增加，今年8月底搭乘人次已達13萬多人，預計兩年內新增10台車，以擴充接送服務量能；還會調整運能配置，在熱門預約時段調整車輛運能配置；並增訂司機趟次績效獎金，提高接送趟次與運能。

社會處也指出，目前熱門時段為早上7、8點醫療院所看病時間，接著中午與傍晚都會有一段高峰期，在熱門時段可讓車輛在空檔時也接送其他對象，提高運能。透過改善措施截至今年8月底，已將搭不到車比例下降至0.755%， 搭不到車的人次和比率已明顯減少。

巴士 網路

