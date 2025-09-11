中市抽選明年度備選國民法官1萬4400人 中籤者近期將收到通知書
國民法官制度邁入第3年，台中市政府昨（10）日自全市超過229萬名符合資格市民中，隨機抽出1萬4400人，造具115年度備選國民法官初選名冊，並將名冊以加密方式提供台中地方法院使用，中籤者經過篩選進入複選名單，近期將收到通知書。
台中市民政局長吳世瑋指出，凡年滿23歲，並於地方法院管轄區域內連續居住4個月以上的國民，都具備擔任國民法官或備位的資格。國民法官制度透過素人與職業法官共同組成合議庭，審理重大刑案，強化司法專業與社會對話，提升審判公信力。
市府統計，截至9月2日，全市設籍人口達286萬7763人，其中符合資格者為229萬4179人，依公開、公正、透明原則電腦隨機抽選，確保程序公平；抽選過程由吳世瑋主持，邀請台中地方法院庭長劉柏駿、台中地檢署主任檢察官鄭珮琪及台中律師公會秘書長侯珮琪共同見證。
吳世瑋表示，初選名冊將由台中地方法院審核小組進一步篩選，排除不具國民法官資格或其他不得擔任情形者，造具複選名冊，名列其中的市民，將於近期收到法院寄發的通知書，提前為可能參與明年度審理做好準備。
吳世瑋提醒，收到通知的市民須依規定填寫「備選國民法官自我申告調查表」，可選擇紙本或線上回傳，確認是否具備參與審判的資格，如對相關程序有疑問，可洽詢台中地方法院國民法官科專線（04-22221170）。
