快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

中市抽選明年度備選國民法官1萬4400人 中籤者近期將收到通知書

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府昨天抽出明年度國民法官出名冊1.4萬人，中籤者只要符合國民法官擔任資格，近期將收到通知書。圖／台中市政府提供
台中市政府昨天抽出明年度國民法官出名冊1.4萬人，中籤者只要符合國民法官擔任資格，近期將收到通知書。圖／台中市政府提供

國民法官制度邁入第3年，台中市政府昨（10）日自全市超過229萬名符合資格市民中，隨機抽出1萬4400人，造具115年度備選國民法官初選名冊，並將名冊以加密方式提供台中地方法院使用，中籤者經過篩選進入複選名單，近期將收到通知書。

台中市民政局長吳世瑋指出，凡年滿23歲，並於地方法院管轄區域內連續居住4個月以上的國民，都具備擔任國民法官或備位的資格。國民法官制度透過素人與職業法官共同組成合議庭，審理重大刑案，強化司法專業與社會對話，提升審判公信力。

市府統計，截至9月2日，全市設籍人口達286萬7763人，其中符合資格者為229萬4179人，依公開、公正、透明原則電腦隨機抽選，確保程序公平；抽選過程由吳世瑋主持，邀請台中地方法院庭長劉柏駿、台中地檢署主任檢察官鄭珮琪及台中律師公會秘書長侯珮琪共同見證。

吳世瑋表示，初選名冊將由台中地方法院審核小組進一步篩選，排除不具國民法官資格或其他不得擔任情形者，造具複選名冊，名列其中的市民，將於近期收到法院寄發的通知書，提前為可能參與明年度審理做好準備。

吳世瑋提醒，收到通知的市民須依規定填寫「備選國民法官自我申告調查表」，可選擇紙本或線上回傳，確認是否具備參與審判的資格，如對相關程序有疑問，可洽詢台中地方法院國民法官科專線（04-22221170）。

司法 台中市 國民法官

延伸閱讀

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中石岡熱氣球3天湧31萬人次 創歷年最高

台中石岡熱氣球嘉年華29日登場 中市府推暢遊山城全攻略

中市東勢投開票所管理員途中車禍 公所緊急遞補人力

相關新聞

影／渦流橫掃日月潭震撼畫面曝光 遊客目擊水龍捲生成直喊超酷

日月潭昨天下午天氣不穩定，潭面竟出現罕見的「水龍捲」。當時烏雲密布，潭面先冒出環狀渦流，水柱逐漸升起，隨後一道細長漏斗雲...

半夜搶車！彰化復康巴士搭不到車比例破3% 縣府增車祭獎勵改善

彰化縣府復康巴士每年服務人次超過25萬人次，有民代反映部分時段一位難求，甚至半夜要搶預約，彰化縣府統計搭不到車的比例確實...

中市抽選明年度備選國民法官1萬4400人 中籤者近期將收到通知書

國民法官制度邁入第3年，台中市政府昨（10）日自全市超過229萬名符合資格市民中，隨機抽出1萬4400人，造具115年度...

台中捷運藍線心臟龍井機廠動工 捷工局長視察工程進度曝光

台中捷運藍線「心臟」工程、龍井機廠今年6月底動工，捷運工程局長蘇瑞文昨率隊實地視察，檢視施工進度等。捷工局說明，目前廠區...

南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

月底復業？ 台中新光三越開始進貨

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。