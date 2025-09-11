影／渦流橫掃日月潭震撼畫面曝光 遊客目擊水龍捲生成直喊超酷

日月潭昨天下午天氣不穩定，潭面竟出現罕見的「水龍捲」。當時烏雲密布，潭面先冒出環狀渦流，水柱逐漸升起，隨後一道細長漏斗雲從天際垂下，連接水面漩渦，形成完整水龍捲，直往拉魯島方向移動，場面壯觀。

潭區居民指出，昨天下午3點半左右，先見潭面出現渦流，水花被捲起，緊接著雲層中逐漸延伸出漏斗雲，最後與水面連結，形成水龍捲，持續時間不算短，讓目擊者印象深刻。

遊客也紛紛拿起手機拍攝，許多人第一次親眼見到水龍捲，驚呼連連，不少人直呼「超酷」，成為難得的旅遊回憶。

日月潭氣象站表示，昨天因午後熱對流旺盛，加上日月潭周邊腹地空曠，才會出現水龍捲。其實在全球暖化背景下，熱對流發展劇烈時就可能誘發水龍捲。