台中捷運藍線心臟龍井機廠動工 捷工局長視察工程進度曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市捷工局長蘇瑞文昨率隊視察龍井機廠施工進度，圖為龍井機廠配置圖。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線「心臟」工程、龍井機廠今年6月底動工，捷運工程局長蘇瑞文昨率隊實地視察，檢視施工進度等。捷工局說明，目前廠區施工圍籬完成約35公尺，樹木調查進度約達50%；完成地質鑽探及地形補測前置工作，預計9月內持續推展相關調查。

捷工局說明，龍井機廠位於大肚山12公頃山坡地，為全台首座座落於山坡地的捷運機廠，並首度採用「階梯式」設計，將基地畫分為高低平台，配置行政大樓、維修工廠、儲車廠與161kV超高壓變電站。此一創新設計不僅降低土方開挖量，也兼顧結構穩定與排水安全，堪稱台灣捷運工程里程碑。

蘇瑞文表示，龍井機廠將成為藍線營運核心，自開工以來，他要求施工團隊依「台中市環境清潔維護自治條例」落實工區管理，清理雜草、清查廢棄物、架設圍籬與告示牌等，同步展開地形測量、地質鑽探、水利設施檢視及石虎觀測，兼顧工程效率與環境保護。

捷工局說明，廠區施工圍籬在9月1日開始設置，完成約35公尺，樹木調查進度約達50%，後續將依環評要求辦理；完成地質鑽探及地形補測前置工作，預計9月內持續推展相關調查。

蘇瑞文強調，工程團隊須加速假設工程、地形測量及環境調查作業，並與設計單位緊密協調，發揮統包工程設計與施工並行的優勢。

捷工局指出，龍井機廠完工後將可停放40列三節車廂式電聯車，配置行控中心、完整維修設施及高效能供電系統，屆時藍線最高可達90秒一班車，單列車可載客逾530人，相當於16輛公車，將大幅提升大台中軌道運輸量能。

蘇瑞文特別要求加強邊坡排水、臨時水保設施與緊急應變機制，並重申必須兼顧「水土保持」與「生態保育」，確保施工安全與環境永續並行。在市長盧秀燕「開不了工的要開工、完不了工的要完工」指示下，加速推進藍線建設。未來藍線將串聯學校、醫院、商圈、政府機構及交通樞紐，建構安全、便捷、永續的公共運輸願景，為市民打造更高品質的生活環境。

台中市龍井機廠今年6月底動工，捷工局展開周邊的植栽調查與健檢。圖／台中市政府提供
台中市捷工局長蘇瑞文昨率隊視察龍井機廠施工進度。圖／台中市政府提供
