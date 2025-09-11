快訊

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

美眾院通過2026國防授權法 台灣安全合作倡議上調至10億美元

他傻眼官方iPhone 17手機掛繩賣1890！果粉笑列2萬元蘋果「最盤商品」

台中免費熱點iTaichung熱點破千！烏日這公園現人潮熱點+1

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用。圖／台中市政府提供
台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用。圖／台中市政府提供

台中市數位發展局至今在全市29區設置1195處免費無線網路iTaichung熱點，因應烏日區仁德公園周邊居民需求，公園人潮滿滿，在市議員吳瓊華與地方人士反應下，新增iTaichung熱點，昨在地方人士見證下啟用，不少長者、學生開心有免費網路可用。

數位局長林谷隆說，仁德公園是台中市政府「台中美樂地」計畫重要特色公園，鄰近麻園頭溪自行車道等景點，是民眾平日及假日休憩的重要場所。考量民眾在戶外空間對數位服務的需求，數位局特別選擇於此增設iTaichung熱點，提升遊憩品質。

林谷隆說明，iTaichung是台中市政府推動的免費無線網路，至今已在全市29區設置達1195處熱點，打造「區區有熱點」。數位局為因應人流變化與服務效能，持續滾動式檢討與調整設置地點，近期已完成外埔、大安、大里及烏日等區域的熱點優化，此次仁德公園熱點啟用，即是因應在地居民需求與人潮特性而新增。

吳瓊華提到，現在還是有些高中以下的學生、網路用量不大的長輩，甚至是外籍移工需要無線網路來即時通訊，感謝數位局在地方的建議下，在烏日增設無線網路，主動積極服務地方鄉親，台中市的免費無線網路使用，越來越貼近民眾需求，去年一整年達436萬次，較數位局2022年剛成立的年使用量348萬次，增加將近90萬人次。

數位局表示，iTaichung是台中市重要的數位公共服務，不僅提供市民日常便利，同時照顧外籍旅客、移工及學生等族群，減少數位落差，未來將持續優化熱點分布，提供更多友善數位服務。

台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用。圖／台中市政府提供
台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用。圖／台中市政府提供
台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用，中華電信人員指導鄉親使用無線網路。圖／台中市政府提供
台中市烏日區仁德公園增設itaichung熱點昨啟用，中華電信人員指導鄉親使用無線網路。圖／台中市政府提供

網路 移工 台中市

延伸閱讀

台74線成功匝道暫封閉！配合烏日這路段9/9起2夜間道路燙平施工

鬼門關前搶命！28歲男聚餐突癱軟遇急診塞車 警車鳴笛開道3分鐘轉院

台中烏日必吃牛肉麵！湯頭濃郁、肉量實在還平價 麵食控快加清單

台中烏日婦人橫越馬路被撞 送醫無呼吸心跳急救中

相關新聞

月底復業？ 台中新光三越開始進貨

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐...

南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

廣角鏡／國際得獎電影「我家的事」6場免費票秒殺

彰化縣第3部由民間投資拍攝、以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家...

梨山賓館前蔣中正銅像拆除 遷移文物陳列館

矗立梨山賓館前近50年的蔣中正銅像，今天由參山國家公園管理處出動吊車進行拆除，遷移到梨山文物陳列館保存，賓館前圓環未來將...

彰化復古家具拍賣熱烈 衣櫃喊到近萬元成交

彰化縣埤頭鄉公所和彰化地檢署合作，引進社會勞動人協助埤頭鄉清潔隊修復回收家具，今拍賣12件，競價熱烈，衣櫃從7千元喊價到...

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

玉山國家公園管理處巡查人員近日在八通關越嶺步道6.3公里處、靠近樂樂山屋一帶，發現樹上有一個巨大的虎頭蜂窩，體積約有兩顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。