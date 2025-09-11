台中免費熱點iTaichung熱點破千！烏日這公園現人潮熱點+1

台中市數位發展局至今在全市29區設置1195處免費無線網路iTaichung熱點，因應烏日區仁德公園周邊居民需求，公園人潮滿滿，在市議員吳瓊華與地方人士反應下，新增iTaichung熱點，昨在地方人士見證下啟用，不少長者、學生開心有免費網路可用。

數位局長林谷隆說，仁德公園是台中市政府「台中美樂地」計畫重要特色公園，鄰近麻園頭溪自行車道等景點，是民眾平日及假日休憩的重要場所。考量民眾在戶外空間對數位服務的需求，數位局特別選擇於此增設iTaichung熱點，提升遊憩品質。

林谷隆說明，iTaichung是台中市政府推動的免費無線網路，至今已在全市29區設置達1195處熱點，打造「區區有熱點」。數位局為因應人流變化與服務效能，持續滾動式檢討與調整設置地點，近期已完成外埔、大安、大里及烏日等區域的熱點優化，此次仁德公園熱點啟用，即是因應在地居民需求與人潮特性而新增。

吳瓊華提到，現在還是有些高中以下的學生、網路用量不大的長輩，甚至是外籍移工需要無線網路來即時通訊，感謝數位局在地方的建議下，在烏日增設無線網路，主動積極服務地方鄉親，台中市的免費無線網路使用，越來越貼近民眾需求，去年一整年達436萬次，較數位局2022年剛成立的年使用量348萬次，增加將近90萬人次。