中醫大商圈停車好難！中賓立體停車場新增776停車位 明年底試營運

台中市政府為解決北區中國醫藥大學及一中商圈車位一位難求，昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，宣告BOT案正式啟動，將新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁等，預計明年10月試營運。

昨由交通局長葉昭甫、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽共同簽約，藉由促進民間參與的BOT案，加速停車場改造行動，將以智慧、低碳、綠化為主軸，打造北區停車服務的新地標，紓解停車問題。

葉昭甫說明，市長盧秀燕積極改善停車問題，上任六年多來，投入百億元經費興建40多座停車場，建設融合交通與生活的公共場域。BOT案基地鄰近中國醫藥大學、中友百貨、一中商圈及北區國民運動中心，且住宅區密集，停車格位數增加後，也將有助於民政局推動崇德殯儀館改建計畫，兼顧交通便利與都市更新。

台中市停車管理處指出，中賓停車場現況為178席汽車平面停車場，交通局經由BOT案，將興建地上4層及地下1層，新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁及快充站附屬店鋪，積極推動智慧停車，停車資訊公開化、停車繳費便利化，提供民眾優質停車服務。

葉昭甫表示，經由BOT案興闢為立體停車場後，擴大現有平面停車場席位數，還能以智慧化系統提升服務品質。台中市因應覓地不易，停車場更需多元利用，將規畫無障礙設施綠化、立體綠化、空中花園，友善多元公益空間，且整體建築設計納入防災功能，於緊急情況下可作為臨時避難處所及臨時醫護站，增強城市韌性。