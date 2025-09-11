快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

中醫大商圈停車好難！中賓立體停車場新增776停車位 明年底試營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，圖為中賓立體停車場設計示意圖。圖／台中市政府提供
台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，圖為中賓立體停車場設計示意圖。圖／台中市政府提供

台中市政府為解決北區中國醫藥大學及一中商圈車位一位難求，昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」，宣告BOT案正式啟動，將新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁等，預計明年10月試營運。

昨由交通局長葉昭甫、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽共同簽約，藉由促進民間參與的BOT案，加速停車場改造行動，將以智慧、低碳、綠化為主軸，打造北區停車服務的新地標，紓解停車問題。

葉昭甫說明，市長盧秀燕積極改善停車問題，上任六年多來，投入百億元經費興建40多座停車場，建設融合交通與生活的公共場域。BOT案基地鄰近中國醫藥大學、中友百貨、一中商圈及北區國民運動中心，且住宅區密集，停車格位數增加後，也將有助於民政局推動崇德殯儀館改建計畫，兼顧交通便利與都市更新。

台中市停車管理處指出，中賓停車場現況為178席汽車平面停車場，交通局經由BOT案，將興建地上4層及地下1層，新增401席汽車位、375機車位、32槍快充充電樁及快充站附屬店鋪，積極推動智慧停車，停車資訊公開化、停車繳費便利化，提供民眾優質停車服務。

葉昭甫表示，經由BOT案興闢為立體停車場後，擴大現有平面停車場席位數，還能以智慧化系統提升服務品質。台中市因應覓地不易，停車場更需多元利用，將規畫無障礙設施綠化、立體綠化、空中花園，友善多元公益空間，且整體建築設計納入防災功能，於緊急情況下可作為臨時避難處所及臨時醫護站，增強城市韌性。

葉昭甫說明，此BOT案契約許可年期50年，預計明年10月試營運，預期能有效紓解北區商圈、校園、醫療及崇德殯儀館等場域的停車空間，也是市民共享的城市公共資產。

台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」。圖／台中市政府提供
台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」。圖／台中市政府提供
台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」。圖／台中市政府提供
台中市政府昨與財團法人中國醫藥大學簽訂「中賓立體停車場BOT案」。圖／台中市政府提供

BOT 停車場 中國醫藥大學

延伸閱讀

中科特五號道路車流大 導入號誌智慧化減少紅燈停等

台中西屯路四段號誌智慧化 紅燈停等減少2至3次

七期百貨商圈車流回堵亂象多！台中市9月起祭禁排隊等車位大執法

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

相關新聞

月底復業？ 台中新光三越開始進貨

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐...

南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

廣角鏡／國際得獎電影「我家的事」6場免費票秒殺

彰化縣第3部由民間投資拍攝、以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家...

梨山賓館前蔣中正銅像拆除 遷移文物陳列館

矗立梨山賓館前近50年的蔣中正銅像，今天由參山國家公園管理處出動吊車進行拆除，遷移到梨山文物陳列館保存，賓館前圓環未來將...

彰化復古家具拍賣熱烈 衣櫃喊到近萬元成交

彰化縣埤頭鄉公所和彰化地檢署合作，引進社會勞動人協助埤頭鄉清潔隊修復回收家具，今拍賣12件，競價熱烈，衣櫃從7千元喊價到...

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

玉山國家公園管理處巡查人員近日在八通關越嶺步道6.3公里處、靠近樂樂山屋一帶，發現樹上有一個巨大的虎頭蜂窩，體積約有兩顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。