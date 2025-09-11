聽新聞
南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客，但傳出將收費，地方關注。圖／南投縣政府提供
南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客，但傳出將收費，地方關注。圖／南投縣政府提供

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收費告示恐將收費，引發關注。縣府證實委外業者有規畫，會聽取地方意見評估收費機制，不用太擔心。

鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程完工後，本月6日揭幕落成，遊客發現，過去入園不收費的鯉魚潭風景區，不只在入口處設置收費亭，也有架設停車收費告示牌，恐將收費，地方擔憂，原本免費「小確幸」消失，居民散步運動，很傷荷包。

縣府回應委外經營單位有入園收費相關規畫，已建議民間業者根據鎮民或縣民等，訂定收費優惠機制，回饋在地，業者提出經營管理計畫修正案後，觀光處也將舉辦地方說明會聽取相關意見，再評估收費機制。

縣府指出，鯉魚潭為縣級風景區，擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等7大吉穴，環境幽美有「小西湖」之稱，為提升當地遊憩品質，3年前著手規畫優化風景區，向中央爭取、籌措經費逾1.2億元，分2期整建改善環境及旅遊服務設施。

第1期針對鯉魚潭照明、停車空間、湖上音樂水舞、公共藝術及鯉魚、龜、蝙蝠等穴位節點進行改善；第2期翻新整建長達2公里的環潭步道鋪面，以及既有廁所、龍穴水舞平台廣場及其他穴位環境，增設多功能商店、低照度LED照明與植栽美化等，採促參模式官民合作經營。

