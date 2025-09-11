聽新聞
0:00 / 0:00

月底復業？ 台中新光三越開始進貨

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中新光三越力拚9月底復業，昨早9時起進貨，預計進貨到25日。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越力拚9月底復業，昨早9時起進貨，預計進貨到25日。記者黃仲裕／攝影

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪」半年，終於回家非常開心，也對工安有信心；市府指出，昨天進貨以乾燥貨物為主，較難保存的食品類會後續再進。

台中新光三越8月22日提出修復計畫變更版，獲市府同意備查，原計畫9月5日進貨，當日因公共安全與消防設備檢查，延至昨天，依計畫將持續進貨至本月25日。

台中市都發局副局長曾文誠到場視察，觀察業者是否依管制計畫進貨，相關人員有無佩戴識別證簽到、簽退，昨天業者進貨樓層為6樓，預計有250人、67輛貨車進場，分為上午9時、11時、下午1時三個時段進場。

曾文誠指出，新光規畫進貨到25日，昨天進貨項目是乾燥貨品，有保存期限的食材會在地下2樓、地上9樓、10樓、12樓，會安排在計畫最後幾天進場，發生氣爆的12樓則是最後一天進貨。

台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，昨天仍有部分區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越外牆維修即將進入倒數階段，昨天仍有部分區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影

曾文誠說，台中新光三越復業前，要完成室內裝修與各受損項目的修復，經過第三方公正單位認證，市府也會聘請第四方專業單位檢驗，為整體建物安全把關，以消費者和公共安全為最高原則。

林姓櫃姐說，原在6樓的嬰幼兒用品專櫃工作，昨天先返店清潔、進貨，「期待復業、已等很久」。

徐姓櫃姐則興奮高喊「太開心了」，她說，已在新光三越工作20多年，氣爆後在外「流浪」半年，終於能回家，「既感動又感恩」。

李姓廠商表示，很期待復業，已經準備好最新的商品，迎接年底購物潮，也對新光三越復業後的工安有信心。

氣爆 周年慶 新光三越

延伸閱讀

影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

相關新聞

月底復業？ 台中新光三越開始進貨

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者希望在周年慶檔期回歸，力拚9月底復業，昨天開始進貨。到場櫃姐...

南投埔里鯉魚潭風景區擬收費 縣府：地方免擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

廣角鏡／國際得獎電影「我家的事」6場免費票秒殺

彰化縣第3部由民間投資拍攝、以家鄉為主題的電影「我家的事」，榮獲多個國際大獎，地方引以為傲，鄉長等人出資包3場，參山國家...

梨山賓館前蔣中正銅像拆除 遷移文物陳列館

矗立梨山賓館前近50年的蔣中正銅像，今天由參山國家公園管理處出動吊車進行拆除，遷移到梨山文物陳列館保存，賓館前圓環未來將...

彰化復古家具拍賣熱烈 衣櫃喊到近萬元成交

彰化縣埤頭鄉公所和彰化地檢署合作，引進社會勞動人協助埤頭鄉清潔隊修復回收家具，今拍賣12件，競價熱烈，衣櫃從7千元喊價到...

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

玉山國家公園管理處巡查人員近日在八通關越嶺步道6.3公里處、靠近樂樂山屋一帶，發現樹上有一個巨大的虎頭蜂窩，體積約有兩顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。