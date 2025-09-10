快訊

梨山賓館前蔣中正銅像拆除 遷移文物陳列館

中央社／ 台中10日電
台中市和平區梨山賓館前的故總統蔣中正銅像，交通部觀光署參山國家風景區管理處規畫將改設裝置藝術，銅像移置賓館內。圖／聯合報系資料照
矗立梨山賓館前近50年的蔣中正銅像，今天由參山國家公園管理處出動吊車進行拆除，遷移到梨山文物陳列館保存，賓館前圓環未來將設置結合台灣櫻花鉤吻鮭的書法裝置藝術

矗立於梨山賓館前圓環的蔣中正銅像設置於民國65年，並有「永懷恩德」及「梨山各界恭建」等字體，已成為梨山知名地標。

參山國家公園管理處長曹忠猷說明，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，將蔣中正銅像維護後，妥善移到梨山賓館文物陳列室供遊客參觀，也會製作導覽牌說明中橫開拓與銅像的歷史脈絡。

曹忠猷表示，而銅像後的國旗，將往圓環區後方挪移，由書法大師作品結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標，最快今年底前完工，請大家拭目以待。

參山處下午派員出動吊車遷移蔣中正銅像，引發當地民眾圍觀，並表達不捨，也期待未來的改造裝置藝術能再造梨山風華。

