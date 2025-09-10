彰化復古家具拍賣熱烈 衣櫃喊到近萬元成交

彰化縣埤頭鄉公所和彰化地檢署合作，引進社會勞動人協助埤頭鄉清潔隊修復回收家具，今拍賣12件，競價熱烈，衣櫃從7千元喊價到9500元落槌成交，其餘物件也順利拍出，所得3萬6900元，全數入公庫，再撥入清潔隊推動依規定可用的業務。

埤頭鄉長杜懿彩主持拍賣典禮，彰化地檢署檢察長謝名冠、襄閱主任檢察官王銘仁、書記官長林建价、主任觀護人洪李雅萍，及行政執行署彰化分署長郭景銘、主任行政執行官盧美娟、縣政府多名人員出席拍賣會。會中義賣社會勞動人用回收玻璃砂製作花器種多肉植物命名「浪子回芽」，地檢署很捧場購買多盆是認購大戶。

杜懿彩表示，復古傢俱拍賣會不只拍賣再生家具，更是「環保、公益、社會關懷」的具體實踐，每一件家具背後都有修復者的心力與故事，民眾購買的不只是家具，更是支持環境永續與社會正能量。

謝名冠致詞時表示，社會勞動制度的核心精神在於讓受裁處人透過實際服務，培養責任感、回饋社會並修復傷害，彰檢社會勞動人到各鄉鎮清潔隊協助環境清潔、資源回收與分類、修復傢具及堪用物品等工作，這次拍賣活動讓勞動人從中學習技藝與珍惜資源、回饋社會，展現司法結合社區的正面意義。

埤頭鄉公所作為彰檢署社會勞動執行機關，去年起每隔一段時間有10多名人力到埤頭鄉清潔隊，由1名會木工的清潔隊員帶勞動人員修理、打磨、噴漆堪用的回收家具，不再一律破碎後送進溪州焚化廠。再生家具多次PO官方的台北惜物網拍賣，賣得不錯，埤頭鄉公所認為在地鄉親應享有第一時間標購權利，因此舉辦首次在地拍賣會。