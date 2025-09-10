迎戰關稅...鼓勵產業創新研發 台中傑出產業創新獎徵件開跑

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府攜手台中市產業創新協會舉辦「第七屆台中市傑出產業創新獎」，即日起開放報名。圖／台中市府提供
台中市府攜手台中市產業創新協會舉辦「第七屆台中市傑出產業創新獎」，即日起開放報名。圖／台中市府提供

台中市府攜手台中市產業創新協會舉辦「第七屆台中市傑出產業創新獎」，即日起開放報名至9月26日。經發局長張峯源表示，創新就是台中經濟的DNA，台中市的產業不僅會製造，更會創造，面對全球關稅挑戰，市府鼓勵產業創新研發，才能在國際舞台上展現強韌競爭力，化危機為轉機。

張峯源表示，台中市產業創新協會成立目的是希望業界除重視生產量、勞工環境，也要懂得創新。市府與協會長期合作，推動產業升級，結合中央資源辦理台中市地方型SBIR，補助台中市250家企業創新研發，總補助款逾1.8億元。

張峯源說，歷年各企業橫跨AI科技、智慧農業、文化創意、生醫技術及製造等領域，如上溢精密為台灣最大、亞洲最專精的精緻泵頭製造商之一，持續開發好用好回收環保PUMP產品、三鋒機器堪稱目前台灣巨型車床機種最齊全的工具機廠，以高效率多功能車銑複合數控車床開發新產品，以及上研機電、佳興國際等企業也都以創新技術獲得青睞。

台中市產業創新協會理事長謝舜星提到，舉辦產業創新獎的初衷，是希望能發掘台中的隱形冠軍，鼓勵企業不斷精進，今年更呼應國際趨勢，導入ESG永續實踐作為加分項目，引導企業強化永續經營體質，提升國際競爭力。

經發局指出，「第七屆台中市傑出產業創新獎」設立「產品創新獎」、「技術創新獎」、「服務創新獎」及「卓越創新獎」等獎項，凡設籍台中的公司行號或工廠，具有創新技術、產品或服務等皆可參與，報名期間即日起至9月26日止。

永續 台中市 競爭力

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

玉山國家公園管理處巡查人員近日在八通關越嶺步道6.3公里處、靠近樂樂山屋一帶，發現樹上有一個巨大的虎頭蜂窩，體積約有兩顆...

小確幸沒了？南投鯉魚潭風景區擬收費 縣府證實卻要民眾別擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

全國環保盃桌球錦標賽開打 彰化垃圾減量成果先出鋒頭

由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善於打桌球的彰化縣長王惠美，與...

台中購物節徵件競賽今起跑 冠軍獎10萬

台中購物節10月下旬登場，「就是愛購物」徵件競賽今天率先起跑，報名至9月30日止，歡迎有創意、有熱情，對台中購物節有任何...

斷崖橫亙！郡大林道路基坍塌中斷 明年6月可望恢復通車

郡大林道因0403地震與凱米颱風受創，4.7公里處路基嚴重流失，全線封閉至今。林業及自然保育署南投分署表示，第一期邊坡穩...

久違了！台中新光三越開始進貨 櫃姐流浪半年回家喊「太開心了」

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者力拚9月底復業，今天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪...

