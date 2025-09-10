迎戰關稅...鼓勵產業創新研發 台中傑出產業創新獎徵件開跑

台中市府攜手台中市產業創新協會舉辦「第七屆台中市傑出產業創新獎」，即日起開放報名至9月26日。經發局長張峯源表示，創新就是台中經濟的DNA，台中市的產業不僅會製造，更會創造，面對全球關稅挑戰，市府鼓勵產業創新研發，才能在國際舞台上展現強韌競爭力，化危機為轉機。

張峯源表示，台中市產業創新協會成立目的是希望業界除重視生產量、勞工環境，也要懂得創新。市府與協會長期合作，推動產業升級，結合中央資源辦理台中市地方型SBIR，補助台中市250家企業創新研發，總補助款逾1.8億元。

張峯源說，歷年各企業橫跨AI科技、智慧農業、文化創意、生醫技術及製造等領域，如上溢精密為台灣最大、亞洲最專精的精緻泵頭製造商之一，持續開發好用好回收環保PUMP產品、三鋒機器堪稱目前台灣巨型車床機種最齊全的工具機廠，以高效率多功能車銑複合數控車床開發新產品，以及上研機電、佳興國際等企業也都以創新技術獲得青睞。

台中市產業創新協會理事長謝舜星提到，舉辦產業創新獎的初衷，是希望能發掘台中的隱形冠軍，鼓勵企業不斷精進，今年更呼應國際趨勢，導入ESG永續實踐作為加分項目，引導企業強化永續經營體質，提升國際競爭力。

經發局指出，「第七屆台中市傑出產業創新獎」設立「產品創新獎」、「技術創新獎」、「服務創新獎」及「卓越創新獎」等獎項，凡設籍台中的公司行號或工廠，具有創新技術、產品或服務等皆可參與，報名期間即日起至9月26日止。