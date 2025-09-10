快訊

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山八通關虎頭蜂窩今天由專業人員全副武裝，順利摘除。圖／玉管處提供
玉山國家公園管理處巡查人員近日在八通關越嶺步道6.3公里處、靠近樂樂山屋一帶，發現樹上有一個巨大的虎頭蜂窩，體積約有兩顆籃球大，距離步道僅7、8公尺，威脅登山安全，玉管處今天委請專業人員順利摘除。

玉管處表示，由於蜂窩位於步道旁，且高度雖超過兩層樓，仍可能對山友構成威脅，塔塔加管理站人員第一時間就在蜂窩周邊三處設立警告牌，提醒登山客經過時務必安靜快步通過，切勿停留。

玉管處指出，經鑑定確認為中華大虎頭蜂，是世界上最大型的虎頭蜂之一，常見於海拔一千公尺以上山區，習性兇猛、毒性強，與黑絨虎頭蜂並列台灣最危險的虎頭蜂種類。每年8月至11月為活動高峰期，若遭嚴重螫傷，恐有致命風險。

玉管處表示，蜂窩已於今天清除，但仍提醒近期計畫前往八通關越嶺道的山友要提高警覺。秋天是虎頭蜂活躍季節，山區不時可能出現蜂群，登山時應避免噴灑香水或使用氣味濃烈的用品，以免吸引蜂群；若發現單隻虎頭蜂盤旋，切勿揮手驅趕，應盡快離開現場。

若不幸遭遇蜂群攻擊，應立刻用衣物遮住頭部並快速逃離；若被螫傷後出現過敏或呼吸困難等症狀，須立即就醫。玉管處呼籲山友入山務必留意周遭環境，保持警覺，以確保行程平安。

玉山八通關虎頭蜂窩今天由專業人員全副武裝，經過鑑定，確認是攻擊力最強的中華大虎頭蜂。圖／玉管處提供
玉山八通關虎頭蜂窩今天由專業人員全副武裝，順利摘除。圖／玉管處提供
山友 虎頭蜂 玉山國家公園

