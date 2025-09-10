台中市傑出產業創新獎 即日起開放報名

台中市政府今天公布，攜手台中市產業創新協會舉辦「第7屆台中市傑出產業創新獎」即日起開放報名。市府盼作為企業最強的後盾，鼓勵產業創新研發，化危機為轉機。

面對全球情勢、關稅等不確定因素，企業唯有持續創新，才能在國際舞台上展現強韌的競爭力，台中市政府攜手台中市產業創新協會舉辦「第7屆台中市傑出產業創新獎」，即日起到26日開放報名。

台中市經濟發展局長張峯源表示，創新就是台中經濟的DNA，台中市的產業不僅會製造，更會創造，市府作為企業最強的後盾，鼓勵產業創新研發，化危機為轉機。

張峯源指出，台中市產業創新協會成立目的是希望業界除重視生產量、勞工環境，也要懂得創新。市府與協會長期合作，推動產業升級，自市長盧秀燕上任以來，結合中央資源辦理台中市地方型SBIR，補助台中市250家企業創新研發，總補助款逾新台幣1.8億元。

台中市產業創新協會理事長謝舜星提到，舉辦產業創新獎的初衷，是希望能發掘台中的隱形冠軍，鼓勵企業不斷精進，今年更呼應國際趨勢，導入ESG永續實踐作為加分項目，引導企業強化永續經營體質，提升國際競爭力。