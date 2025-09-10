快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

台中市傑出產業創新獎 即日起開放報名

中央社／ 台中10日電

台中市政府今天公布，攜手台中市產業創新協會舉辦「第7屆台中市傑出產業創新獎」即日起開放報名。市府盼作為企業最強的後盾，鼓勵產業創新研發，化危機為轉機。

面對全球情勢、關稅等不確定因素，企業唯有持續創新，才能在國際舞台上展現強韌的競爭力，台中市政府攜手台中市產業創新協會舉辦「第7屆台中市傑出產業創新獎」，即日起到26日開放報名。

台中市經濟發展局長張峯源表示，創新就是台中經濟的DNA，台中市的產業不僅會製造，更會創造，市府作為企業最強的後盾，鼓勵產業創新研發，化危機為轉機。

張峯源指出，台中市產業創新協會成立目的是希望業界除重視生產量、勞工環境，也要懂得創新。市府與協會長期合作，推動產業升級，自市長盧秀燕上任以來，結合中央資源辦理台中市地方型SBIR，補助台中市250家企業創新研發，總補助款逾新台幣1.8億元。

台中市產業創新協會理事長謝舜星提到，舉辦產業創新獎的初衷，是希望能發掘台中的隱形冠軍，鼓勵企業不斷精進，今年更呼應國際趨勢，導入ESG永續實踐作為加分項目，引導企業強化永續經營體質，提升國際競爭力。

台中市 競爭力 經濟發展

延伸閱讀

盧秀燕率15藍白縣市首長發表聯合聲明 捍衛地方財源

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

捍衛地方財源 盧秀燕蔣萬安等藍白15首長簽署聯合聲明

【重磅快評】視盧秀燕爭補助為前哨戰是賴清德的休養生息？

相關新聞

小確幸沒了？南投鯉魚潭風景區擬收費 縣府證實卻要民眾別擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

全國環保盃桌球錦標賽開打 彰化垃圾減量成果先出鋒頭

由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善於打桌球的彰化縣長王惠美，與...

台中購物節徵件競賽今起跑 冠軍獎10萬

台中購物節10月下旬登場，「就是愛購物」徵件競賽今天率先起跑，報名至9月30日止，歡迎有創意、有熱情，對台中購物節有任何...

斷崖橫亙！郡大林道路基坍塌中斷 明年6月可望恢復通車

郡大林道因0403地震與凱米颱風受創，4.7公里處路基嚴重流失，全線封閉至今。林業及自然保育署南投分署表示，第一期邊坡穩...

久違了！台中新光三越開始進貨 櫃姐流浪半年回家喊「太開心了」

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者力拚9月底復業，今天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪...

復業準備！台中新光三越上午9時起進貨 貨運、清潔公司陸續進場

新光三越百貨台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷，停業至今超過半年，新光力拚本月底復業，提出變更修復計畫獲市府同意備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。