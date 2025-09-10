台中國際會展中心年底啟用 餐飲業進駐搶攻商機

台中國際會展中心預計年底營運，看好會展經濟帶來商機，在地知名餐飲集團今天與外貿協會、台中國際會展中心簽約，將進駐會展中心提供餐飲服務，也有業者祭出護照限定禮遇。

台中市建設局表示，台中國際會展中心歷經多年規劃與施工，總經費達新台幣89億元，由市府全數自籌，設有展覽棟與會議棟，可容納1萬2600人、2360個展攤，為中部最大展覽場域，具備標準展場載重與淨高，能因應大型精密機械展需求。

台中市經濟發展局說明，會展中心預計年底正式開幕，開幕後將辦理2026年台灣國際工具機展。為利場館營運，市府與外貿協會合作推動裝修工程，針對展覽館與會議中心分別進行燈光、視聽、網路等設備優化。交通與住宿部分，周邊提供超過2700個車位，並整合鄰近2至6公里內飯店資源，提升服務能量。

在台中經營逾20年的阿秋餐飲集團，今天由集團董事長廖豊民代表與外貿協會、台中國際會展中心簽訂合約，廖豊民宣布，將正式進駐台中國際會展中心會議棟中央廚房，打造會展便當到宴席的一站式餐飲服務，從展覽、論壇到宴會，皆能完整滿足需求。

為迎接國際旅客，米其林指南推薦的台菜餐廳膳馨也推出護照限定禮遇，即日起持日、韓、港、澳護照的旅客，只要至膳馨門市出示護照，即可免費獲贈1份米其林推薦人氣主菜「花雕遇見櫻桃鴨」或「芋奶鮮嫩雞球」，展現創意手路菜的獨特風味。

位於台中市七期靜巷的歐式宅邸，今天起進駐全新餐飲據點夏登法式鐵板燒，執行長林國威表示，多數鐵板燒業者為追求坪效與客單價，設計多種價位套餐與加價單點，這裡提供單一套餐，每套11道料理，首月只設20席，而且價格親民，以少席次形式讓主廚能專注款待。