快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

台中國際會展中心年底啟用 餐飲業進駐搶攻商機

中央社／ 台中10日電

台中國際會展中心預計年底營運，看好會展經濟帶來商機，在地知名餐飲集團今天與外貿協會、台中國際會展中心簽約，將進駐會展中心提供餐飲服務，也有業者祭出護照限定禮遇。

台中市建設局表示，台中國際會展中心歷經多年規劃與施工，總經費達新台幣89億元，由市府全數自籌，設有展覽棟與會議棟，可容納1萬2600人、2360個展攤，為中部最大展覽場域，具備標準展場載重與淨高，能因應大型精密機械展需求。

台中市經濟發展局說明，會展中心預計年底正式開幕，開幕後將辦理2026年台灣國際工具機展。為利場館營運，市府與外貿協會合作推動裝修工程，針對展覽館與會議中心分別進行燈光、視聽、網路等設備優化。交通與住宿部分，周邊提供超過2700個車位，並整合鄰近2至6公里內飯店資源，提升服務能量。

在台中經營逾20年的阿秋餐飲集團，今天由集團董事長廖豊民代表與外貿協會、台中國際會展中心簽訂合約，廖豊民宣布，將正式進駐台中國際會展中心會議棟中央廚房，打造會展便當到宴席的一站式餐飲服務，從展覽、論壇到宴會，皆能完整滿足需求。

為迎接國際旅客，米其林指南推薦的台菜餐廳膳馨也推出護照限定禮遇，即日起持日、韓、港、澳護照的旅客，只要至膳馨門市出示護照，即可免費獲贈1份米其林推薦人氣主菜「花雕遇見櫻桃鴨」或「芋奶鮮嫩雞球」，展現創意手路菜的獨特風味。

位於台中市七期靜巷的歐式宅邸，今天起進駐全新餐飲據點夏登法式鐵板燒，執行長林國威表示，多數鐵板燒業者為追求坪效與客單價，設計多種價位套餐與加價單點，這裡提供單一套餐，每套11道料理，首月只設20席，而且價格親民，以少席次形式讓主廚能專注款待。

護照 台中市 經濟發展

延伸閱讀

餐廳前種滿香草 56歲餐飲集團高幹創業...打造南法格風鐵板燒

A5和牛、生蠔、活鮑1450元吃得到！夏登法式鐵板燒進駐台中七期

下周要當交換生…中壢女機車被扔進河 錢包護照全沒了損失13萬

護照「空白頁不夠」影響入境！ 她曝解方：當天衝外交部就辦好

相關新聞

小確幸沒了？南投鯉魚潭風景區擬收費 縣府證實卻要民眾別擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收...

全國環保盃桌球錦標賽開打 彰化垃圾減量成果先出鋒頭

由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善於打桌球的彰化縣長王惠美，與...

台中購物節徵件競賽今起跑 冠軍獎10萬

台中購物節10月下旬登場，「就是愛購物」徵件競賽今天率先起跑，報名至9月30日止，歡迎有創意、有熱情，對台中購物節有任何...

斷崖橫亙！郡大林道路基坍塌中斷 明年6月可望恢復通車

郡大林道因0403地震與凱米颱風受創，4.7公里處路基嚴重流失，全線封閉至今。林業及自然保育署南投分署表示，第一期邊坡穩...

久違了！台中新光三越開始進貨 櫃姐流浪半年回家喊「太開心了」

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者力拚9月底復業，今天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪...

復業準備！台中新光三越上午9時起進貨 貨運、清潔公司陸續進場

新光三越百貨台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷，停業至今超過半年，新光力拚本月底復業，提出變更修復計畫獲市府同意備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。