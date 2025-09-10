小確幸沒了？南投鯉魚潭風景區擬收費 縣府證實卻要民眾別擔心

南投縣政府斥資逾1.2億元整建埔里鯉魚潭風景區，上周落成，全新見客；但過去入園不收費被視為小確幸，如今建置收費亭、停車收費告示恐將收費，引發關注。縣府證實委外業者有規畫，但會聽取地方意見評估收費機制，毋須過度擔心。

縣府指出，鯉魚潭為縣級風景區，擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等七大吉穴，環境幽美有「小西湖」之稱，縣府透過促參模式為官民合作經營，由民間業者繳付租金、權利金給縣府，並支應相關稅負，也協助維持園區清潔管理維護。

為提升當地遊憩品質，縣府3年前著手規畫優化風景區，向中央爭取並籌措經費逾1.2億元經費，分兩期整建改善環境及旅遊服務設施。第一期針對鯉魚潭照明、停車空間、湖上音樂水舞、公共藝術及鯉魚、龜、蝙蝠等穴位節點進行改善。

第二期翻新整建長達2公里的環潭步道鋪面，以及既有廁所、龍穴水舞平台廣場及其他穴位環境，並增設多功能商店、低照度LED照明與植栽美化等。鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程完工後，於本月6日辦理揭幕落成，全新見客。

但近期有不少人發現，過去入園不收費的鯉魚潭風景區，不僅在入口處設置收費亭，停車收費告示牌等更已架設完成，恐將收費，引發討論；地方擔憂，原有免費入園及停車的「小確幸」消失，居民去散步運動，又是一筆開銷，很傷荷包。