全國環保盃桌球錦標賽開打 彰化垃圾減量成果先出鋒頭

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，共28隊，400多位選手參加。記者劉明岩／攝影
由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善於打桌球的彰化縣長王惠美，與環境部常務次長沈志修等人為賽事開球。此次比賽納入環保永續的精神，現場提供桶裝水鼓勵自備環保杯，午餐採用自助餐形式，並提供環保餐具 。

全國第36屆環保盃桌球錦標賽，共有來自環境部所屬相關單位、各縣市環保局、台灣中油股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、中龍鋼鐵股份有限公司、台灣電力股份有限公司等共28隊，400多名選手來到彰化同場競技，是彰化縣自2009年後睽違16年再度主辦這項賽事。

王惠美指出，縣府在這次活動中規劃許多環保永續的細節，例如現場提供桶裝水，鼓勵大家自備環保杯，取代使用瓶裝水；午餐採用自助餐形式，並提供環保餐具；以及這次獎盃是由專業回收同仁將廢棄木材再製而成，希望將永續環保理念落實到活動的每個角落。

環境部常務次長沈志修表示，彰化縣在運動推廣和環境治理上都有亮眼表現，去年彰化縣推出「垃圾破袋檢查」，和居民溝通並獲得支持，讓每人每日垃圾量降至0.476公斤，遠低於全國的平均0.55公斤。此外，彰化縣在去年全國評比，得到了七項「甲等」、三項「優等」，在榮耀背後，都是環保局同仁辛苦的付出。

彰化縣環境保護局表示，本屆比賽主視覺以「東螺溪」為核心意象，東螺溪自古以來哺育整個彰化縣而被譽為「彰化之母」，在長年努力治理下，如今的東螺溪水岸環境已煥然一新，展現人與自然共生的美好樣貌，體現彰化縣在環境保育事務上的堅持與努力。

由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善長桌球的彰化縣長王惠美（左）主持開球。記者劉明岩／攝影
由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，共28隊，400多位選手參加。記者劉明岩／攝影
