聽新聞
0:00 / 0:00
全國環保盃桌球錦標賽開打 彰化垃圾減量成果先出鋒頭
由彰化縣政府主辦的「全國第36屆環保盃桌球錦標賽」今天起，一連3天在彰化縣體育館熱鬧登場，善於打桌球的彰化縣長王惠美，與環境部常務次長沈志修等人為賽事開球。此次比賽納入環保永續的精神，現場提供桶裝水鼓勵自備環保杯，午餐採用自助餐形式，並提供環保餐具 。
全國第36屆環保盃桌球錦標賽，共有來自環境部所屬相關單位、各縣市環保局、台灣中油股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、中龍鋼鐵股份有限公司、台灣電力股份有限公司等共28隊，400多名選手來到彰化同場競技，是彰化縣自2009年後睽違16年再度主辦這項賽事。
王惠美指出，縣府在這次活動中規劃許多環保永續的細節，例如現場提供桶裝水，鼓勵大家自備環保杯，取代使用瓶裝水；午餐採用自助餐形式，並提供環保餐具；以及這次獎盃是由專業回收同仁將廢棄木材再製而成，希望將永續環保理念落實到活動的每個角落。
環境部常務次長沈志修表示，彰化縣在運動推廣和環境治理上都有亮眼表現，去年彰化縣推出「垃圾破袋檢查」，和居民溝通並獲得支持，讓每人每日垃圾量降至0.476公斤，遠低於全國的平均0.55公斤。此外，彰化縣在去年全國評比，得到了七項「甲等」、三項「優等」，在榮耀背後，都是環保局同仁辛苦的付出。
彰化縣環境保護局表示，本屆比賽主視覺以「東螺溪」為核心意象，東螺溪自古以來哺育整個彰化縣而被譽為「彰化之母」，在長年努力治理下，如今的東螺溪水岸環境已煥然一新，展現人與自然共生的美好樣貌，體現彰化縣在環境保育事務上的堅持與努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言