台中購物節徵件競賽今起跑 冠軍獎10萬

台中購物節10月下旬登場，「就是愛購物」徵件競賽今天率先起跑，報名至9月30日止，歡迎有創意、有熱情，對台中購物節有任何想法的朋友，可以歌曲、舞蹈、表演、詩詞書畫等任何方式，都可以創作並報名。而且，為鼓勵素人勇於圓夢，徵件獎項增至20組，冠軍獎金也上達10萬元，歡迎愛秀的「Super Star」不要錯過「屬於您的舞台」。

經發局長張峯源說，「就是愛購物」徵件競賽邁入第4屆，已吸引上千件作品投稿，成為素人一圓舞台夢的最佳選擇。今年主打只要參賽「就是Super Star!」，鼓勵大家趕快報名，並希望透過徵件比賽，讓購物不只是消費行為，還能因為融合藝術創作，把台中購物節點綴成更動人的城市。

經發局說，徵件比賽投稿形式多元，創作者可以透過短影音、影像、詩詞、舞蹈等各種方式表達對購物的熱情。評分有「購物滿意度」、「消費精準度」、「血拼狂熱度」及「在地人情溫度」4個面向，期待參賽者發揮創意，打造兼具購物與在地特色的作品。

徵件活動去年不到20天就收到280件投稿作品，創作涵蓋歌曲、舞蹈、Podcast、劇本等多元形式，顯現台中購物節具一定號召力，創作者也勇於投入。

徵件採線上報名，不分年齡、國籍或身份，個人或團隊皆可報名參賽，並分為海選、初賽與決賽三階段，通過海選的組別可參加10月19日西區廣三SOGO戶外舞台初賽，預賽勝出的20組參加最終決賽，10月25日將在東區Mitsui Shopping Park LaLaport一決勝負。