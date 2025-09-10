快訊

斷崖橫亙！郡大林道路基坍塌中斷 明年6月可望恢復通車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣郡大林道路基崩塌，目前封閉修復，預計115年6月前完工通車。圖／林保署南投分署提供
郡大林道因0403地震與凱米颱風受創，4.7公里處路基嚴重流失，全線封閉至今。林業及自然保育署南投分署表示，第一期邊坡穩定工程已於114年8月完成，第二期路基修復正進行中，預計明年6月完工並全面恢復通車，屆時將重新串聯林務作業與登山活動。

郡大林道是森林經營與資源管理的重要路線，也是登山客攀登百岳郡大山的必經要道。林務單位指出，災後立即展開搶修評估，並積極爭取經費，規劃分年分期復建。工程分為兩個階段推動，第一期針對邊坡進行穩定處理，確保施工環境安全；第二期則是修復受損路基，目標在明年6月完成並恢復通車。

南投分署說明，除了4.7公里處受損最為嚴重，其他路段也因地質脆弱，常伴隨天候影響而出現崩塌或落石情況，對復建進度與施工安全帶來挑戰。後續工程將秉持「如期推動、品質優先、施工安全」原則，確保工程品質與安全，同時兼顧環境保育。

分署強調，郡大林道不僅是林務經營及資源調度的幹道，更是登山族群進入郡大山的主要入口，其復通對森林管理與山域活動都具重要意義。復建完成後，預期能在森林保育、林道管理與登山需求間取得平衡，提升山林利用的永續性。

目前郡大林道仍維持全面封閉，南投分署提醒民眾與登山者避免擅自進入，以免發生意外，並可選擇其他入山路線或調整親山行程。相關復建進度將持續透過官網更新，讓民眾即時掌握最新訊息。

南投縣郡大林道路基崩塌，整條路面消失，如同斷崖相當驚險。圖／林保署南投分署提供
南投縣郡大林道路基崩塌，目前封閉修復，預計115年6月前完工通車。圖／林保署南投分署提供
