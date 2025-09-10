影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中新光三越力拚9月底復業，今天上午9時起進貨，預計進貨到25日。記者黃仲裕／攝影
台中市新光三越中港店今年二月發生氣爆不幸事件後停業整修，今天上午開放廠商進貨，有在童裝部的櫃姐難掩興奮之情，高興的說真是太開心了，她也表示對於新光三越工安相當有信心，因為業者有請專業技師及第三方公證來做檢驗，所以她非常放心。

都發局副局長曾文誠到場視察後說，新光規畫進貨到25日，今天主要項目是乾燥的貨品，外界關心的氣爆地點12樓是餐飲區，考量到食材保存期限，較多食品的B2、9樓與10樓都會安排在後面階段進貨，12樓則是放在最後一天。

李姓玩具廠商表示，很期待這次復業，已經準備好最新的玩具，迎接年底購物潮；他對新光三越重新開業後的工安非常有信心，畢竟身處風口浪尖，相信新光面對的安檢是最高規格，「應該是現在全台最安全的百貨公司吧！」

一輛輛貨車從市政北七路入口駛入新光三越，除了物流業者載送貨物，部分廠商打算好好清理櫃位，現場也有好幾輛清潔業者。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店上午的進貨依照計畫管制，人員部分均佩戴識別證簽到簽退，貨品則在一樓、六樓點收2次，車流動線也做好安排。記者黃仲裕／攝影
都市發展局表示，新光今天進貨均依照計畫，復業前要完成室內裝修與各受損項目的修復，並經第三方、第四方公證單位簽證，獲市府同意才可復業。記者黃仲裕／攝影
新光三越氣爆地點12樓外牆已修復完畢。記者黃仲裕／攝影
新光三越中港店廣場前仍有工班在作業。記者黃仲裕／攝影
新光三越外牆維修即將進入倒數階段，仍有部份區塊鷹架未拆。記者黃仲裕／攝影
