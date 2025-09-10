影／台中新光三越復業倒數 櫃姐流浪半年回歸喊：太開心了

台中市新光三越中港店今年二月發生氣爆不幸事件後停業整修，今天上午開放廠商進貨，有在童裝部的櫃姐難掩興奮之情，高興的說真是太開心了，她也表示對於新光三越工安相當有信心，因為業者有請專業技師及第三方公證來做檢驗，所以她非常放心。

都發局副局長曾文誠到場視察後說，新光規畫進貨到25日，今天主要項目是乾燥的貨品，外界關心的氣爆地點12樓是餐飲區，考量到食材保存期限，較多食品的B2、9樓與10樓都會安排在後面階段進貨，12樓則是放在最後一天。