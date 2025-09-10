久違了！台中新光三越開始進貨 櫃姐流浪半年回家喊「太開心了」

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，停業超過半年，業者力拚9月底復業，今天開始進貨。到場櫃姐興奮表示，在外面「流浪」半年，終於回家非常開心，也對工安有信心；市府指出，今天進貨以乾燥貨物為主，較難保存的食品類會放在最後幾天進貨。

新光三越8月22日提出修復計畫變更版，力拚9月底復業，獲市府同意備查，原計畫9月5日進貨，當天剛好是公共安全與消防設備檢查，延期到今天；根據計畫，新光三越會一直進貨到9月25日，外界盛傳新光選在9月27日周年慶的感謝祭復業。

上午9時許，一輛輛貨車從市政北七路入口駛入新光三越，除了物流業者載送貨物，部分廠商打算好好清理櫃位，現場也有好幾輛清潔業者。都市發展局表示，今日進貨樓層是6樓，預計有250人、67輛貨車進場，分為上午9時、11時、下午1時三個時段進場。

都發局副局長曾文誠到場視察，表示上午的進貨依照計畫管制，人員部分均佩戴識別證簽到簽退，貨品則在一樓、六樓點收2次，車流動線也做好安排，市政北七路進、惠來路出，確保各區域暢通。

曾文誠指出，新光規畫進貨到25日，今天主要項目是乾燥的貨品，外界關心的氣爆地點12樓是餐飲區，考量到食材保存期限，較多食品的B2、9樓與10樓都會安排在後面階段進貨，12樓則是放在最後一天。

曾文誠強調，新光三越復業前要完成室內裝修與各受損項目的修復，經過第三方公正單位認證，市府也會聘請第四方專業單位檢驗，為整體建物安全把關，以消費者和公共安全為最高原則。

林姓櫃姐在6樓的嬰幼兒用品專櫃工作，她說之前人員暫時進出階段就有回櫃位檢查，一切沒問題，今天回來先清潔，再開始進貨，非常期待復業，已經等很久了；徐姓櫃姐興奮喊「太開心了」，她在新光三越工作20多年，這次在外「流浪」半年，終於能回家，既感動也感恩。