快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

聽新聞
0:00 / 0:00

復業準備！台中新光三越上午9時起進貨 貨運、清潔公司陸續進場

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新光三越台中店原預計今年底復業，由於修復進度超前，新光力拚9月底復業。記者陳敬丰／攝影
新光三越台中店原預計今年底復業，由於修復進度超前，新光力拚9月底復業。記者陳敬丰／攝影

新光三越百貨台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷，停業至今超過半年，新光力拚本月底復業，提出變更修復計畫獲市府同意備查，原本打算9月5日開始進貨，遇上公共安全檢查延期，今天上午9時許展開進貨作業，廠商與清潔公司車輛陸續進場。

新光三越原預計今年11月完成修復，由於進度超前，8月22日提出修復計畫變更版，都市發展局28日同意備查；計畫重點是進貨作業，將分批、分層從6樓進貨，原本進貨時間是9月5日，當天恰好是公共安全檢查與消防設備檢查，新光怕動線衝突與警報測試產生誤會，將進貨時間延至今天。

新光三越表示，今天以安全有序為原則，全程採取實名制及分區、分層方式，同步實施人流、物流、車流管制，確保公共安全。

上午9時許，一輛輛卡車陸續從市政北七路入口駛入新光三越，除了廠商與物流公司，還有不少清潔公司的車輛。新光三越預計上午10時許說明目前狀況，同時請部分專櫃人員說明目前受訪。

台中新光三越今天開始進貨，上午9時許貨運與清潔公司車輛陸續進場。記者陳敬丰／攝影
台中新光三越今天開始進貨，上午9時許貨運與清潔公司車輛陸續進場。記者陳敬丰／攝影
台中新光三越今天開始進貨，上午9時許貨運與清潔公司車輛陸續進場。記者陳敬丰／攝影
台中新光三越今天開始進貨，上午9時許貨運與清潔公司車輛陸續進場。記者陳敬丰／攝影

物流 生氣

延伸閱讀

台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

相關新聞

台中新光三越停業半年多 廠商今進貨…拚9月底周年慶前復業

中部百貨周年慶開打，台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打；台中廣三SOGO百貨...

新青安鬆綁 台中售地買氣沒好轉

台中市地政局昨標售173筆公有土地，總底價約227億元，但投標狀況不理想，最終只標出31筆土地，標脫率僅17.9%，創近...

復業準備！台中新光三越上午9時起進貨 貨運、清潔公司陸續進場

新光三越百貨台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷，停業至今超過半年，新光力拚本月底復業，提出變更修復計畫獲市府同意備...

中市國小、幼園 明年推班班喝鮮奶

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出，因中央補助款核定較晚，部...

南投國姓「橋聳雲天」 聯外路有望拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華昨天會勘允諾明年度...

廣角鏡／海陸退役中校 打赤膊捐熱血

今年7、8月豪雨、風災造成南部血庫告急，台中捐血中心啟動「中血南送」，目前血庫存量7天，最缺O型血，警廣台中分台昨辦捐血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。