復業準備！台中新光三越上午9時起進貨 貨運、清潔公司陸續進場

新光三越百貨台中中港店今年2月發生氣爆，釀5死38傷，停業至今超過半年，新光力拚本月底復業，提出變更修復計畫獲市府同意備查，原本打算9月5日開始進貨，遇上公共安全檢查延期，今天上午9時許展開進貨作業，廠商與清潔公司車輛陸續進場。

新光三越原預計今年11月完成修復，由於進度超前，8月22日提出修復計畫變更版，都市發展局28日同意備查；計畫重點是進貨作業，將分批、分層從6樓進貨，原本進貨時間是9月5日，當天恰好是公共安全檢查與消防設備檢查，新光怕動線衝突與警報測試產生誤會，將進貨時間延至今天。

新光三越表示，今天以安全有序為原則，全程採取實名制及分區、分層方式，同步實施人流、物流、車流管制，確保公共安全。