快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

台中新光三越停業半年多 廠商今進貨…拚9月底周年慶前復業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打。記者余采瀅／攝影
台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打。記者余采瀅／攝影

中部百貨周年慶開打，台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打；台中廣三SOGO百貨預購9月11日開跑，周年慶同步在9月18日登場；台中新光三越2月因氣爆事件停業至今，今日起展開專櫃進貨作業，力拚周年慶前復業，搶周年慶商機。

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今日上午9時起廠商從6樓開始進貨，力拼在9月底復業。據了解，新光三越復業後預計9月27日起舉辦「感謝祭」，接著周年慶登場，不過新光三越若要復業，建物需改善完成後，依規定向台中都發局申請，經核准通過才可復業。

台中新光三越因氣爆歇業將近7個月，台中大遠百承接部分品牌設立臨時櫃，吸引大批消費人潮轉進大遠百購物。大遠百周年慶9月18日開打，全館祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2000送200元、百貨服飾累計滿5000送500元，另有滿額贈、專屬會員加碼禮。台中大遠百店長藍卓成表示，周年慶整檔業績目標挑戰41億元，年增5％。

台中廣三SOGO今年迎來30周年慶，9月11日至9月17日率先推出VIP預購會暖身，周年慶9月18日同步開打，祭出周周來店禮，贈品包括輕巧側背包、摺疊蛋捲桌、雙層旅行袋等；另有銀行滿額抽獎、日本展抽福岡機票。廣三SOGO百貨店長尤榮川說，周年慶整檔業績目標挑戰9億元，年增10％

台中廣三SOGO今年迎來30周年慶，9月11日至9月17日率先推出VIP預購會暖身，周年慶9月18日同步開打。記者余采瀅／攝影
台中廣三SOGO今年迎來30周年慶，9月11日至9月17日率先推出VIP預購會暖身，周年慶9月18日同步開打。記者余采瀅／攝影
台中新光三越全面盤點體檢所有管線電路及設備，力拼9月底復業。圖／新光三越提供
台中新光三越全面盤點體檢所有管線電路及設備，力拼9月底復業。圖／新光三越提供

氣爆 百貨 遠百 周年慶 新光三越

延伸閱讀

台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中大遠百周年慶10日開打 有望登上全台百貨「新店王」

百貨周年慶大戰開打 廣三SOGO 30周年慶18日登場

雲林長愛家園育幼院30多項缺失未改善遭停業一年 院方不服提訴願

相關新聞

台中新光三越停業半年多 廠商今進貨…拚9月底周年慶前復業

中部百貨周年慶開打，台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打；台中廣三SOGO百貨...

新青安鬆綁 台中售地買氣沒好轉

台中市地政局昨標售173筆公有土地，總底價約227億元，但投標狀況不理想，最終只標出31筆土地，標脫率僅17.9%，創近...

中市國小、幼園 明年推班班喝鮮奶

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出，因中央補助款核定較晚，部...

南投國姓「橋聳雲天」 聯外路有望拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華昨天會勘允諾明年度...

廣角鏡／海陸退役中校 打赤膊捐熱血

今年7、8月豪雨、風災造成南部血庫告急，台中捐血中心啟動「中血南送」，目前血庫存量7天，最缺O型血，警廣台中分台昨辦捐血...

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。