台中新光三越停業半年多 廠商今進貨…拚9月底周年慶前復業

中部百貨周年慶開打，台中大遠百今年9月10日至17日VIP預購搶先登場，9月18日起周年慶正式開打；台中廣三SOGO百貨預購9月11日開跑，周年慶同步在9月18日登場；台中新光三越2月因氣爆事件停業至今，今日起展開專櫃進貨作業，力拚周年慶前復業，搶周年慶商機。

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今日上午9時起廠商從6樓開始進貨，力拼在9月底復業。據了解，新光三越復業後預計9月27日起舉辦「感謝祭」，接著周年慶登場，不過新光三越若要復業，建物需改善完成後，依規定向台中都發局申請，經核准通過才可復業。

台中新光三越因氣爆歇業將近7個月，台中大遠百承接部分品牌設立臨時櫃，吸引大批消費人潮轉進大遠百購物。大遠百周年慶9月18日開打，全館祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2000送200元、百貨服飾累計滿5000送500元，另有滿額贈、專屬會員加碼禮。台中大遠百店長藍卓成表示，周年慶整檔業績目標挑戰41億元，年增5％。