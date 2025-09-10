南投國姓「橋聳雲天」 聯外路有望拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華昨天會勘允諾明年度追加預算3000萬元拓寬道路，由公所向中央爭取補助停車場、整建人行木棧道，完善台14線旅遊動線。

國姓鄉長邱美玲指出，國道6號國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府將其下方9公頃土地改造為綠雕園區，近年公所積極辦理活動行銷觀光，曾有一天30台遊覽車到訪的紀錄。

然而橋聳雲天綠雕園區聯外道路「富久巷」路幅狹窄、曲折陡坡，不利會車與遊覽車通行，遊覽車只能停在離巷口的北玄宮停車場，步行往返園區約1.5公里，對年長者不友善，也影響小農商販擺攤與遊客購物意願。

許淑華昨會勘評估該園區聯外道路拓寬可行性，允諾縣府明年度預算將追加3000萬元協助改善拓寬，待縣議會通過後，盡快規畫設計、發包，完工後可望與明年啟用營運的九九峰氦氣球樂園、大埔里地區景點串連，完善觀光動線。

縣府工務處研議，拓寬當地福德橋旁產業道路連接至綠雕園區，預計拓寬道路長度約480公尺，路面將拓寬至6公尺，新設一處停車場，初估工程經費約3000萬元，停車場工程預計將由農業部水保署補助經費約840萬元。