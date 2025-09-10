中市國小、幼園 明年推班班喝鮮奶

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出，因中央補助款核定較晚，部分項目迄今未定案，市長盧秀燕形容是「史上第一次暫定版」，但盧市府明年推出「寶貝咱的囡仔」計畫，打造國小、幼兒園班班喝鮮奶、增加生育補助，及整合游泳資源、擴大補助學校蓋游泳池。

市府昨開市政會議，通過明年度總預案暨附屬單位預算、綜計表，送議會審議，市長盧秀燕提到，今年中央補助款核定較晚，但議會開議在即，先送出「暫定版」，屬有史以來首次，不只台中，全台22縣市都一樣。

盧秀燕提到，明年預算規畫有「寶貝咱的囡仔」計畫，分為3個子計畫，包括「台中愛胎萬」、「台中有鈣讚」、「台中尚泳」分別著眼生育津貼補助，越多胎越高，以及公私立國小班班喝鮮乳，還有整合游泳資源，增加學校興建游泳池補助，希望打造更好的育兒環境。

教育局表示，「台中有鈣讚」計畫編列2.76億元，114學年度下學期實施，每周提供1瓶鮮奶給全市的公立國小學童與公私立幼兒園生，約24萬名孩童受惠；計畫預計透過數位學生證結合超商通路執行，學童每周可到超商自行兌換鮮乳，減輕學校行政負擔。

盧市府為獎勵生育，明年起第一、二胎補助2萬元，第三胎以上，每胎增加1萬元，以此類推，共編列3.4億元。

盧市府也注意到，台中游泳教學合格率僅45%，希望明年可提高至50%，催生「台中尚泳」計畫，將整合公立與民營游泳資源、增加游泳課程，以及擴大補助學校興建游泳池。

市長盧秀燕說，「公托倍倍增」的60處公共托育中心明年底會全部達標，「區區親子館」的30間親子館也在明年全部完工，社宅也會續蓋，目前完工3600戶、開工6500戶，明年開工中央市場好宅，比照豬事圓滿公園，將中央市場改建為社宅、公園與現代化商場三合一的「菜奇鴉園區」，另外，老人健保補助與雙十公車免費，也將延續。