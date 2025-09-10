快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安鬆綁 台中售地買氣沒好轉

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市地政局9月標售的水湳經貿園區生態段配餘地緊鄰重大建設。圖／台中市府提供
台中市地政局9月標售的水湳經貿園區生態段配餘地緊鄰重大建設。圖／台中市府提供

台中市地政局昨標售173筆公有土地，總底價約227億元，但投標狀況不理想，最終只標出31筆土地，標脫率僅17.9%，創近期標售次低，整體溢價率僅1.3%，標脫總金額41.4億元，是今年標售新低。

中市今年迄今已舉行3次公有土地標售，標脫率皆低於2成。房仲業認為，昨是中央鬆綁新青安房貸後的首場標售，但買家出價保守，顯然房市未因此轉熱。

台中市土地、房市近年買氣熱絡，但今年以來3波標地案都轉趨冷淡。中市今年2月標售13、14期及水湳經貿園區等133筆土地，標售總底價747億多元創新高，但買氣超冷，標脫率僅18.1%。今年6月標售水湳經貿園等17筆土地，標脫率17.6%，創下歷史新低。

中市地政局說明，昨天標售水湳區段徵收區17筆配餘地、13期大慶市地重劃區20筆抵費地、14期美和庄市地重劃區136筆抵費地；標售焦點為水湳逢大段21地號，面積逾1600坪，標出單價逾112萬元，是本次標售的單價、總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。

在地房仲業者說，這次標脫的逢大段精華土地，屬於三面臨路的完整地塊，鄰地先前就被建商以單價破百萬元買下，加上台中超巨蛋的建設預定地位於逢大段，受惠於建設話題，這次也改寫區段地價新高。

房仲業表示，備受關注的水湳經貿園區，這波釋出創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低；13期、14期土地多半狹長零碎，不利建商獨立開發，多吸引自建買家，標脫的土地半數低於百坪，加上這次自建買家對投標規範不熟悉，廢標稍高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，日前政府鬆綁新青安貸款，對建商幫助不大，畢竟央行信用管制緊箍咒仍在，建商購地依然受限，18個月限期開工也未解禁，建商傾向減量經營；對於土地標售，還是採取保守觀望的態度，使台中土地標售表現仍處低檔。

延伸閱讀

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

台南科技產業專區開發啟動 預定115年底開工

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

交易量腰斬、房價卻還在漲！解析房市五大實況 央行現階段不該鬆綁？

相關新聞

新青安鬆綁 台中售地買氣沒好轉

台中市地政局昨標售173筆公有土地，總底價約227億元，但投標狀況不理想，最終只標出31筆土地，標脫率僅17.9%，創近...

中市國小、幼園 明年推班班喝鮮奶

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出，因中央補助款核定較晚，部...

南投國姓「橋聳雲天」 聯外路有望拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華昨天會勘允諾明年度...

廣角鏡／海陸退役中校 打赤膊捐熱血

今年7、8月豪雨、風災造成南部血庫告急，台中捐血中心啟動「中血南送」，目前血庫存量7天，最缺O型血，警廣台中分台昨辦捐血...

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來...

中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

台中捷運藍線6月26日開工，台中市長盧秀燕喊出「七線齊發」，同步推動7條線路，加速建構捷運路網，未來捷運人才需求攀升。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。