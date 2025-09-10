新青安鬆綁 台中售地買氣沒好轉

台中市地政局昨標售173筆公有土地，總底價約227億元，但投標狀況不理想，最終只標出31筆土地，標脫率僅17.9%，創近期標售次低，整體溢價率僅1.3%，標脫總金額41.4億元，是今年標售新低。

中市今年迄今已舉行3次公有土地標售，標脫率皆低於2成。房仲業認為，昨是中央鬆綁新青安房貸後的首場標售，但買家出價保守，顯然房市未因此轉熱。

台中市土地、房市近年買氣熱絡，但今年以來3波標地案都轉趨冷淡。中市今年2月標售13、14期及水湳經貿園區等133筆土地，標售總底價747億多元創新高，但買氣超冷，標脫率僅18.1%。今年6月標售水湳經貿園等17筆土地，標脫率17.6%，創下歷史新低。

中市地政局說明，昨天標售水湳區段徵收區17筆配餘地、13期大慶市地重劃區20筆抵費地、14期美和庄市地重劃區136筆抵費地；標售焦點為水湳逢大段21地號，面積逾1600坪，標出單價逾112萬元，是本次標售的單價、總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。

在地房仲業者說，這次標脫的逢大段精華土地，屬於三面臨路的完整地塊，鄰地先前就被建商以單價破百萬元買下，加上台中超巨蛋的建設預定地位於逢大段，受惠於建設話題，這次也改寫區段地價新高。

房仲業表示，備受關注的水湳經貿園區，這波釋出創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低；13期、14期土地多半狹長零碎，不利建商獨立開發，多吸引自建買家，標脫的土地半數低於百坪，加上這次自建買家對投標規範不熟悉，廢標稍高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，日前政府鬆綁新青安貸款，對建商幫助不大，畢竟央行信用管制緊箍咒仍在，建商購地依然受限，18個月限期開工也未解禁，建商傾向減量經營；對於土地標售，還是採取保守觀望的態度，使台中土地標售表現仍處低檔。