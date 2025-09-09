彰化百年醬油廠、葡萄莊園成青創團隊 打造農村職人新思維

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「路葡萄莊園」負責人黃俊仕帶領頂新和德基金捐助人代表魏應充參觀莊園。圖／好食好事基金會提供
好食好事基金會持續推動「食農創生計畫」，今天頂新和德基金捐助人代表魏應充以業師身分走訪彰化兩大青創團隊百年醬油廠「新和春醬油」與「路葡萄莊園」，魏應充說，希望在基金會輔導下，青創團隊能少走冤枉路，把更多年輕人留在農村發展。

創立於1921年的新和春漬物醬油工廠第四代傳人張又升十年前從航太系畢業後，毅然返鄉接手阿祖傳下來的百年手工醬油廠，堅持遵循古法來釀造具有傳統「醍醐味」的醬油，不過張又升說，對於如何行銷較缺乏概念，「食農創生計畫」的輔導提供他們更多新思維。

「食農創生計畫」輔導的埔心鄉「路葡萄莊園」已是知名打卡景點，莊園歷經黃政行、黃俊仕父子十多年來建置自動化溫室系統，提升葡萄品質、穩定產量，並打造400公尺葡萄隧道推動觀光。

魏應充今天也以企業「業師」身分來和青創團隊交流，並傳授經營心法，魏應充說，青創團隊代表土地的新力量，基金會希望幫他們搭起新舞台，把資源導進來，藉由經驗分享，讓他們能展現更多地方特色，比如在包裝設計與產品行銷上能再提升，人才和產業留下來，才能帶動地方創生。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助，自2022年食農創生計畫已協助28家青年團隊，今年則以「食農新四力」為題，選出8組團隊進行6個月密集輔導，協助他們完成產品開發與銷售循環，涵蓋傳統工藝、智慧農業到品牌再造，為地方產業注入新動能。

頂新和德基金捐助人代表魏應充化身業師赴好食好事輔導的食農創生團隊新和春醬油廠。圖／好食好事基金會提供
