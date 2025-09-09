因應美國關稅衝擊 中市府滾動調整對策協助企業

因應美國對等關稅衝擊，台中市長盧秀燕今天表示，市府啟動多元支持方案，協助在地企業拓展非美市場以分散風險，將持續針對不同產業別需求，滾動式調整，協助大家度過難關。

台中市經發局長張峯源今天在市政會議中，以「力抗關稅風暴 市府跨局處措施挺產業穩健前行」為題專案報告說明，因應美國對台加徵20%對等關稅，「中台灣區域治理平台」已提出15項解方，包括持續爭取較低稅率、維持匯率穩定、編列特別預算、普發1萬元現金、公開關稅談判與交換條件及分散海外市場等。

張峯源表示，市府也啟動多項在地措施，包含鼓勵廠商拓展國際市場、推動研發補助、辦理特定工廠課程與輔導、成立產業服務專線等，盼中央與地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

盧秀燕也在市政會議中表示，台中是橫跨精密機械、自行車、工具機與零組件等產業重鎮，受到關稅變動影響很大。市府未來將持續因應不同產業別需求，滾動式調整，協助大家因應關稅危機，度過難關。

盧秀燕認為，關稅衝擊下，最直接的挑戰來自市場重心的轉變。過去業者主要依賴中國及美國兩大市場，如今兩端同時受限，出口壓力驟增。因此，台中市實施非美地區參展補助方案，積極協助業者開拓多元市場。

盧秀燕舉例，如台中自行車公會申請補助後前往德國參展，短短數日即取得250萬美元訂單，換算新台幣約近8000萬元，預估至年底更將累積達450萬至500萬美元。此成果顯示，市府措施確實有效協助產業走向全球，開創新契機。

包括自行車、工具機及零組件等多個產業公會，均陸續申請市府補助並積極出國參展，盧秀燕說，市府特別動用第二預備金，將資源優先挹注在產業拓展最迫切的需求上，確保企業能在國際市場持續取得訂單。