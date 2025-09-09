快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生。圖／民眾提供
員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生。圖／民眾提供

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來是地主不滿公所將其私有土地當既成道路，未徵收土地，而「點燈申冤」；員林市公所表示，因徵收經費龐大，會繼續爭取中央補助再徵收。

員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生，民眾也說晚上一整排「酥油燈氣氛超詭異」，警消獲知後，也出動勸阻，並將酥油燈熄滅，以免酥油燈阻礙通行，或倒了恐引起火災。

原來是彭姓地主要表達不滿，因新生路116巷原計劃拓寬，但因二筆土地徵收費高達約4千萬元，公所原向地主租用土地做為道路，但2年前租約到期，彭姓地主不願再續租，希望公所盡快徵收，先前是在自己「私人4坪土地」路中做園藝造景，造成車輛通行阻礙，近日又點起酥油燈，希望喚起公所解決問題。

彭姓地主說，這麼多年，這條路土地不徵收，也不設路燈，他「無處申冤，故意放燈來突顯」，十幾年的問題都不解決，希望公所快徵收，並拓寬成12公尺道路以解決問題。

員林市公所主秘賴冠宇說，因該計畫道路徵收經費很龐大，需爭取中央補助，2023年租約到期後，其中一名地主不願承租，另一名願意租地供大家通行，所以目前還有4米寬的道路可通行，公所仍得依程序爭取經費，才能編列預算徵收土地拓寬道路。

員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生。圖／民眾提供
員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生。圖／民眾提供

員林 火車站

延伸閱讀

彰化女領錢稱要裝潢又改口為植牙 警察、銀行聯手阻詐

疫情撲殺家禽牛 彰化動物靈普度飼料罐頭齊上香祈福

這款新品夏季芭樂太好吃了 彰化溪州農民轉種口碑佳

彰化老夫婦走人行道被公車撞上一死一傷 司機緩刑原因曝光

相關新聞

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

這款新品夏季芭樂太好吃了 彰化溪州農民轉種口碑佳

彰化縣溪州鄉農民種植新品種「津翠」番石榴，今天在溪州農會舉行發表會，此品種在夏季仍能維持清脆、果肉甜中帶微酸的好風味，彌...

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來...

中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

台中捷運藍線6月26日開工，台中市長盧秀燕喊出「七線齊發」，同步推動7條線路，加速建構捷運路網，未來捷運人才需求攀升。台...

疫情撲殺家禽牛 彰化動物靈普度飼料罐頭齊上香祈福

彰化是全台畜牧重鎮，全縣共有2594場養禽場及151場牛場，近一年來，因高病原性禽流感與牛結核病，已陸續撲殺逾23萬隻禽...

影／南投橋聳雲天園區聯外路況差 縣府擬砸3000萬拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華今會勘允諾明年度追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。