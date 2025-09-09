彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來是地主不滿公所將其私有土地當既成道路，未徵收土地，而「點燈申冤」；員林市公所表示，因徵收經費龐大，會繼續爭取中央補助再徵收。

員林火車站後站新生路116巷昨晚被點起一整路的「酥油燈大道」約20公尺，來往的汽機車都要閃油燈，險象環生，民眾也說晚上一整排「酥油燈氣氛超詭異」，警消獲知後，也出動勸阻，並將酥油燈熄滅，以免酥油燈阻礙通行，或倒了恐引起火災。

原來是彭姓地主要表達不滿，因新生路116巷原計劃拓寬，但因二筆土地徵收費高達約4千萬元，公所原向地主租用土地做為道路，但2年前租約到期，彭姓地主不願再續租，希望公所盡快徵收，先前是在自己「私人4坪土地」路中做園藝造景，造成車輛通行阻礙，近日又點起酥油燈，希望喚起公所解決問題。

彭姓地主說，這麼多年，這條路土地不徵收，也不設路燈，他「無處申冤，故意放燈來突顯」，十幾年的問題都不解決，希望公所快徵收，並拓寬成12公尺道路以解決問題。