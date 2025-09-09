中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

台中捷運藍線6月26日開工，台中市長盧秀燕喊出「七線齊發」，同步推動7條線路，加速建構捷運路網，未來捷運人才需求攀升。台中捷運公司今與中台灣大學系統6所大學簽署合作備忘錄，宣告攜手培育在地軌道人才。

中捷公司董事長顏邦傑與逢甲大學校長王葳、東海大學校長張國恩、靜宜大學副校長楊昭順、亞洲大學副校長施能義、中山醫學大學副校長宋賢穎及中國醫藥大學副校長薛博仁，今在台中市府秘書長黃崇典見證下，共同簽署「產學接軌、捷出未來」合作備忘錄，未來中捷將安排專業講師至學校開設軌道專業課程，協助學生奠定專業基礎，提升就業競爭力。

逢甲大學自2017年起，分別與台北市捷運工程局、台北大眾捷運股份有限公司合作開設「智慧軌道運輸學分學程」，整合建設、資電、商學、建築等跨院資源，持續深耕培育軌道專業人才。今年起逢甲與台中捷運合作，在學程中新增「軌道機電系統導論」課程，並規劃「軌道系統實務」、「軌道營運與管理」等專業課程，讓學生在校期間即能累積實務知識，銜接未來就業需求。

顏邦傑說，此次合作契機源自中捷與逢甲大學在「智慧軌道運輸學分學程」上的交流與合作基礎，進一步推展至M6中台灣大學系統各校，期盼藉由產學協力，透過跨校選修課程，共同培育在地軌道人才。

黃崇典表示，台中大捷運時代來臨，捷運建設不僅是交通工程，票務與行銷管理等都需要人才支持，目前台中僅有一條捷運綠線，員工就有700多名，未來7條捷運就位，需要5000千多名人才，市府樂見學界與產業合作，攜手培養更多優秀人才。

逢甲大學校長王葳、東海大學校長張國恩說，此次合作拓展學生在校的學習機會，也為學生未來開創更多元的職涯道路，期盼能為軌道產業注入新動能、孕育屬於中部地區的在地專業人才。