台中大遠百美食街蟑螂托盤竄出 民眾嚇到原地彈開

台中市大遠百的美食街，有民眾在桌上發現蟑螂，用餐時蟑螂還從托盤竄出，嚇到原地彈開。台中市食安處獲報表示，已受理並派員前往稽查、限期改善，複查未改善則依法罰款。

有民眾在網路分享，日前到西屯區一家百貨美食街用餐，在找位置時看到其他桌子上有蟑螂，換了一個地方用餐，未料吃到一半蟑螂直接從托盤竄出，嚇到原地彈開不敢吃。

台中市食安處透過文字稿表示，倘若查獲有不符合「食品良好衛生規範準則」的情形，將責令業者限期改善；若複查仍未改善，將依法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，確保民眾飲食安全。

大遠百接受媒體採訪表示，美食街一週清潔一次，每月會清潔4次，本預定9日要進行清潔。已要求美食街在清潔、消毒部分要特別加強，未來在清潔頻率、樓館巡檢次數也會增加。