快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

台中大遠百美食街蟑螂托盤竄出 民眾嚇到原地彈開

中央社／ 台中9日電
台中大遠百美食街蟑螂從托盤竄出，民眾嚇到原地彈開不敢吃。圖／聯合報系資料照片 宋健生
台中大遠百美食街蟑螂從托盤竄出，民眾嚇到原地彈開不敢吃。圖／聯合報系資料照片 宋健生

台中市大遠百的美食街，有民眾在桌上發現蟑螂，用餐時蟑螂還從托盤竄出，嚇到原地彈開。台中市食安處獲報表示，已受理並派員前往稽查、限期改善，複查未改善則依法罰款。

有民眾在網路分享，日前到西屯區一家百貨美食街用餐，在找位置時看到其他桌子上有蟑螂，換了一個地方用餐，未料吃到一半蟑螂直接從托盤竄出，嚇到原地彈開不敢吃。

台中市食安處透過文字稿表示，倘若查獲有不符合「食品良好衛生規範準則」的情形，將責令業者限期改善；若複查仍未改善，將依法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，確保民眾飲食安全。

大遠百接受媒體採訪表示，美食街一週清潔一次，每月會清潔4次，本預定9日要進行清潔。已要求美食街在清潔、消毒部分要特別加強，未來在清潔頻率、樓館巡檢次數也會增加。

蟑螂 食安 百貨 台中市

延伸閱讀

中年男台中車站美食街昏倒 「頸部有傷口」送醫急救不治

日連鎖店再傳食安事件！「天下一品」拉麵裡有蟑螂 門市緊急停業

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

美食街日系麵店「一餐200元」怎存活？網激推2優點：帶小孩逛街首選

相關新聞

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

這款新品夏季芭樂太好吃了 彰化溪州農民轉種口碑佳

彰化縣溪州鄉農民種植新品種「津翠」番石榴，今天在溪州農會舉行發表會，此品種在夏季仍能維持清脆、果肉甜中帶微酸的好風味，彌...

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

彰化縣員林火車站後站新生路116巷昨晚突成「酥油燈大道」，由於正值農曆7月，不少民眾覺得「氣氛很詭異，而且很危險」，原來...

中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

台中捷運藍線6月26日開工，台中市長盧秀燕喊出「七線齊發」，同步推動7條線路，加速建構捷運路網，未來捷運人才需求攀升。台...

疫情撲殺家禽牛 彰化動物靈普度飼料罐頭齊上香祈福

彰化是全台畜牧重鎮，全縣共有2594場養禽場及151場牛場，近一年來，因高病原性禽流感與牛結核病，已陸續撲殺逾23萬隻禽...

影／南投橋聳雲天園區聯外路況差 縣府擬砸3000萬拓寬

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華今會勘允諾明年度追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。