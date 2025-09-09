快訊

疫情撲殺家禽牛 彰化動物靈普度飼料罐頭齊上香祈福

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府為悼念因疾病、天災或意外而離世的動物，於八卦山太極恩主寺舉行中元動物靈普渡法會。圖／彰化縣府提供
彰化縣府為悼念因疾病、天災或意外而離世的動物，於八卦山太極恩主寺舉行中元動物靈普渡法會。圖／彰化縣府提供

彰化是全台畜牧重鎮，全縣共有2594場養禽場及151場牛場，近一年來，因高病原性禽流感與牛結核病，已陸續撲殺逾23萬隻禽鳥與40頭牛；彰化縣府為悼念因疾病、天災或意外而離世的動物，於八卦山太極恩主寺舉行中元動物靈普度法會。

彰化縣府指出，去年8月起至今已撲殺高病原性家禽流行性感冒案例場8場禽場，約23萬1千隻家禽；此期間也因牛結核病疫情撲殺40頭牛，颱風帶來農畜損害，也造成場內動物意外死亡，舉辦動物靈普渡，不僅是替往生動物超渡祈福，也盼能安撫飼主、畜牧業者及第一線防疫人員的心靈。

彰化縣府也說，「零撲殺政策」推動以來，員林收容所積極推廣犬貓認領養，雖成效顯著，仍有部分動物因病痛或意外離世，法會因此也納入流浪犬貓的追思。

彰化縣長王惠美帶領縣府團隊與畜牧、產業團體代表共同誦經祈福，展現「眾生平等」與尊重生命的理念，現場備有罐頭、飼料，藉由莊嚴儀式，讓人與動物都能共享平安祥和的環境。

彰化縣府為悼念因疾病、天災或意外而離世的動物，於八卦山太極恩主寺舉行中元動物靈普度法會。圖／彰化縣府提供
彰化縣府為悼念因疾病、天災或意外而離世的動物，於八卦山太極恩主寺舉行中元動物靈普度法會。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦中元動物靈普度法會，準備飼料罐頭祈福。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦中元動物靈普度法會，準備飼料罐頭祈福。圖／彰化縣府提供

動物 普度 禽流感

