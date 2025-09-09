快訊

影／南投橋聳雲天園區聯外路況差 縣府擬砸3000萬拓寬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右2）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右2）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影

南投國姓橋聳雲天綠雕園區啟用逾3年，但聯外道路狹窄，停車空間不足，觀光發展受限，地方盼改善。縣長許淑華今會勘允諾明年度追加預算3000萬元拓寬道路，由公所向中央爭取補助停車場並整建人行木棧道，完善台14線旅遊動線。

國姓鄉長邱美玲指出，國道6號國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府將其下方9公頃土地改造為綠雕園區，近年公所積極辦理活動行銷觀光，遊客量持續增加，甚至創下一天有30台遊覽車到訪的紀錄。

但橋聳雲天綠雕園區聯外道路「富久巷」路幅狹窄，又是曲折陡坡，不利會車或遊覽車通行，遊覽車只能停在離巷口不遠的北玄宮停車場，步行前往園區來回約1.5公里，對來旅遊的年長者相當不友善，也影響小農商販擺攤及遊客購物意願。

南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右1）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右1）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影

縣府工務處為此研議拓寬當地福德橋旁產業道路連接至該綠雕園區，預計將拓寬道路長度約480公尺，路面將拓寬至6公尺，並新設一處停車場，初步估計拓寬工程經費約3000萬元，停車場工程預計將由農業部水保署補助經費約840萬元。

南投縣長許淑華今會勘評估該園區聯外道路拓寬可行性，她表示，由於該處交通路況欠佳，導致遊客須步行一大段路才能抵達，行車也不夠安全，縣府明年度預算將追加3000萬元協助改善拓寬，待縣議會通過後就會加緊規畫設計盡快發包。

另，農業部水保署同意公所補助840萬元施作停車場，後續由公所再確認是否由縣府統一發包，並爭取整建周邊人行木棧道及涼亭，綠雕園區道路拓寬後，可望與明年啟用營運的九九峰氦氣球樂園及大埔里地區景點串連，完善觀光旅遊動線。

南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右3）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右3）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣府擬斥資3000萬元拓寬周邊既有產業道路。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣府擬斥資3000萬元拓寬周邊既有產業道路。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（左1）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（左1）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右2）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，觀光發展受限，縣長許淑華（右2）今會勘評估道路拓寬可行性。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，地方抱怨觀光發展受限。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，地方抱怨觀光發展受限。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左2）今會勘橋聳雲天綠雕園區聯外道路拓寬，建議公所向中央爭取補助新設停車場及整建人行木棧道經費。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左2）今會勘橋聳雲天綠雕園區聯外道路拓寬，建議公所向中央爭取補助新設停車場及整建人行木棧道經費。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，地方抱怨觀光發展受限。記者賴香珊／攝影
南投國姓橋聳雲天綠雕園區聯外道路狹窄，停車空間也不足，地方抱怨觀光發展受限。記者賴香珊／攝影

