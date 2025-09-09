快訊

綠營指盧秀燕「逢龍必反」讓垃圾無法處理 江和樹：不應該糟蹋人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨籍市議員江和樹說，民進黨市議員何文海反對焚化爐汰舊換新，才會讓焚化爐改善案受拖延。圖／江和樹提供
民眾黨籍市議員江和樹說，民進黨市議員何文海反對焚化爐汰舊換新，才會讓焚化爐改善案受拖延。圖／江和樹提供

民進黨昨開記者會，批評台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，但市長盧秀燕因「逢龍必反」，推翻前朝政策，才導致垃圾量暴增無法處理。民眾黨籍市議員江和樹今反駁說，盧秀燕用BOT方式解決問題，台中市不必花一毛錢，這種市長為何還要被糟蹋，實在讓人想不懂。

民眾黨籍市議員江和樹說，大里掩埋場問題早就存在，民進黨在哪裡，現在才知道大里掩埋場問題這麼嚴重？且南屯區的民進黨市議員何文海還反對焚化爐汰舊換新，才會讓焚化爐改善案受拖延。現在談這個問題只是故意炒作，目的是要讓盧市長「歹看」而已。

他說，大里掩埋場經環境部長彭啟明日前視察後，認為並無滿載情形，且一切運作良好，等於已經打臉了開記者的民進黨新北市議員卓冠廷和發言人吳崢。

江和樹說，台中市前市長林佳龍為文山焚化廠改善案編列10億元預算，遇到抗議就不做了，但台中市人口數一直增加，垃圾當然一定會增加，要處理量能就必須要夠，盧秀燕為解決問題，以BOT方式，由民間出資85‧74億元投資興建，台中市不必花一毛錢，這種市長為何還要被糟蹋，實在讓人想不懂。汰舊換新案目前已有3家投票，月底就要決標，希望不支持不要緊，但不應該糟蹋人。

卓冠廷昨批評，前市長林佳龍時代，市府已編列文山焚化廠改善的10億元預算，預計2021年可完工，只要盧秀燕上任執行，即可順利解決垃圾問題。但盧秀燕上任後，推翻前朝政策，宣稱要改BOT，卻一拖再拖至今未完成發包，工程經費更暴增至85億元，預估要到2032年才能完工，導致垃圾山慘況。

何文海說，林柏榕市長時代曾允諾文山焚化爐使用到期後即不蓋新廠，要蓋也是去其他地方。他身為南屯議員，哪能同意蓋新廠，而且新廠連環評都不做，此事關係居民健康，他當然反對。

中市環保局說，大里掩埋場最高容量可達百萬噸，但仍嚴守環境規範「有進有出」並無滿載情形，也正加速文山焚化廠汰舊換新，提升去化量能。

綠營指盧秀燕「逢龍必反」讓垃圾無法處理 江和樹：不應該糟蹋人

民進黨昨開記者會，批評台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，但市長盧秀燕因「逢龍必反」，推翻前朝政策，才導致...

