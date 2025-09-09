這款新品夏季芭樂太好吃了 彰化溪州農民轉種口碑佳

彰化縣溪州鄉農民種植新品種「津翠」番石榴，今天在溪州農會舉行發表會，此品種在夏季仍能維持清脆、果肉甜中帶微酸的好風味，彌補以往夏季芭樂不易種植瓶頸，溪州農會總幹事彭顯賦說，7、8月的豪雨讓今年芭樂受災嚴重，預計近中秋節的盛產期會減產，價格應會攀升，所以目前是品嚐價廉物美芭樂的好時機。

彭顯賦說，夏季芭樂一般而言品質不及秋冬盛產期的芭樂，不過中興大學教授謝慶昌研發出「津翠」品種芭樂，在夏季仍能生產出籽少、果肉厚實、甜度在10度以上的芭樂，風味極佳，因此彰化縣政府決定補助推廣，目前溪州鄉共有17戶農友種植此新品種，種植面積已達5.5公頃。

彰化縣府農業處表示，番石榴是彰化縣種植面積第一的果樹約有1374公頃，其中又以溪州鄉種植面積559公頃為全縣之冠，不過目前最常見的芭樂品種為「珍珠芭樂」，市占率超過九成，極易因生產過剩而造成價格不振，為了提升芭樂競爭力，在溪州鄉推動「番石榴品種更新計畫」，補助每分地1萬元田間管理費，鼓勵農友轉作市場潛力佳的新興品種「津翠」，也能達到夏季產期調節效果。

溪州鄉長江淑芬表示，今年的豪雨和颱風溪州鄉約九成芭樂園都受災，最近到中秋節前後芭樂的價格可能會因產量減少而價格上漲，這陣子剛好新品種的「津翠」芭樂上市，讓民眾都還有好吃芭樂可買。

彭顯賦說，夏季芭樂價格較差，目前批發價每台斤10多元，到市價可賣30、40元，但「津翠」芭樂在超市可賣到每台斤69元的好價錢。