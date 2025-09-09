快訊

南投街道遭「淤泥侵襲」 清溝車上演超速除障秀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華視察排水溝淤積狀況，必要時將請民間業者協助清淤，避免強降雨淹水釀災。圖／南投縣政府提供
受氣候變遷影響，極端暴雨頻傳，南投市部分道路常出現積水。為加強防汛整備，縣府環保局在南投市南崗二路演練溝渠清淤，測試民間業者清理能力。縣長許淑華說，必要時將委託民間協助清理，避免豪雨造成災害。

許淑華指出，極端氣候不僅颱風來襲要注意，暴雨一到，市區道路容易淹水並造成危害。縣府除建議中央加快河道疏浚、加強山區邊坡整治，也將針對市中心溝渠排水加強清理，提升整體防汛能力。

演練現場，南投市公所派出抽吸兩用清溝車，利用高壓水柱沖洗道路側溝，同時啟動抽吸功能，迅速將淤泥、落葉及雜物吸入收集槽，展現清除能力。民間業者也派出清渠人員與機具，迅速排除水溝內淤積，模擬實際災害情境。南崗二路旁側溝淤積厚度約二至三十公分，經水柱沖刷後異物快速排除。

許淑華會同環保局長李易書、南投市長張嘉哲及縣議員林儒暘等人，一同視察清淤成果，並比較民間業者清除水溝異物的效率。她表示，市區街道平時雖有清理，但落葉、樹枝及廢棄物掉入水溝，仍會增加淹水風險。縣府將針對各鄉鎮主要幹道側溝進行盤點與疏通，必要時委請民間協助，加快清淤，改善民眾關心的淹水問題。

環保局指出，清溝車不僅災時能迅速投入疏通，平時也持續清理道路側溝、雨水下水道及社區排水管線，維持排水系統暢通，有效降低豪雨積水風險。許淑華呼籲民眾及店家，平時也應維護周邊環境，不將異物或餐廳廢水排入水溝，以減少堵塞，保障市區安全。

南投縣政府加強水溝清淤，避免強降雨淹水釀災。圖／南投縣政府提供
