聽新聞
0:00 / 0:00
甲安埔部分道路龜裂凹凸不平 中市建設局承諾明年3月完工
台中市甲安埔地區，過去依國土計畫指導，著重農業景觀風貌，逐步朝向精緻農產及優質田園小城成長，但目前部分道路及人行道出現龜裂及凹凸不平狀況，市議員李文傑今天現勘後表示，將爭取改善大安區龜殼路、外埔區外埔路、大甲區如意路部分路段及西岐國小人行道，中市建設局回應上述全部工程工期180天，將於2026年3月2日完工。
市議員李文傑表示，甲安埔地區面臨人口老化的現況，積極整合體驗型農業與輔導六級農業，努力吸引農業人口回流，並透過媽祖宗教文化與創客觀光市集，朝向「鐵騎慢活、樂農聖城」發展定位；地方卻反映大安區龜殼路、外埔區外埔路、大甲區如意路及西岐國小人行道，都有路況老舊不佳的現象，已影響通行品質及用路人安全，因而邀集建設局等相關單位，召開現勘說明會。
台中市建設局指出，相關工程涵蓋大安區龜殼路（中16線）、大甲區如意路（中125線），預計10月進場；外埔區外埔路（中30線兩段），預計11月進場，以及西岐國小校門口與東側人行道改善，預計9月15日進場，總經費約3650萬元，由交通部公路局補助，養護工程處執行，工期180天，將於2026年3月2日完工。
上午大甲、大安、外埔區公所均派員參加，地方建興里里長蔡明河、福興里里長林正岳、永豐里里長洪俊義等在地里長也一同到場關切，共同為地方發聲，表達爭取推動建設的決心。
