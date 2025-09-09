快訊

集集大山轉播站普渡 衛生棉上供桌...祈福訊號乖乖運作

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，普渡供品還有衛生棉和綠色乖乖。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，普渡供品還有衛生棉和綠色乖乖。記者江良誠／攝影

集集大山電視轉播站今天中元普渡，供品出現一包包「靠得住」衛生棉和綠色乖乖，原來是取其字面意涵，祈求轉播站「靠得住」、「乖乖」運作不中斷。看似幽默，背後其實反映集集大山轉播站，肩負南投及雲林部分地區8萬戶收視與防災資訊傳送的重要責任。

集集大山海拔1392公尺，是台灣小百岳之一。縣府在山頂設置轉播站，負責發送電視訊號，若有地震、颱風等重大災情，更能及時播送政府通知，角色不可或缺。由於地處偏遠，維護人員必須定期上山檢修，遇到風雨、落石或倒樹阻路，往返一趟就可能耗上一整天，還得承受車輛拋錨的風險。

正因維護環境艱鉅，每年中元普渡都會由新聞及行政處長帶隊，到集集大山廣播站上香祭祀，祈求設備「平安運轉」。

和一般普渡不同的是，祭祀用的供品除了常見的餅乾、飲料與罐頭，最吸睛的就是「靠得住」衛生棉和綠色乖乖。維護人員笑說，這寓意轉播系統要「靠得住」，同時也要「罩得住」，讓訊號穩定不間斷，現場氣氛雖帶點趣味，但誠心祝禱絲毫不減。

新聞及行政處長蔡明志表示，集集大山轉播站承擔縣內廣播電視運作的重要任務，每年中元節，縣府員工都會上山拜拜，還會在乖乖上寫下心願，例如「電力不中斷」、「信號順利播送」，甚至包括「沿途路況超好、沒有落石、坑洞」。這些祈願看似輕鬆，其實正道出廣播站維護工作的辛勞。

為了讓縣民順利收視與並傳遞防災資訊，透過別具巧思的普渡，既增添一分新鮮趣味，也傳達守護縣民生活安全的深層意義。

集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，今天由新聞行政處長蔡志明帶隊上香祭祀。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，今天由新聞行政處長蔡志明帶隊上香祭祀。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，轉播設備上都擺上綠色乖乖。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，轉播設備上都擺上綠色乖乖。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，轉播設備上都擺上衛生棉、綠色乖乖。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，轉播設備上都擺上衛生棉、綠色乖乖。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，今天由新聞行政處長蔡志明帶隊上香祭祀。記者江良誠／攝影
集集大山是南投縣最重要的轉播站，為了祈求運作順利，今天由新聞行政處長蔡志明帶隊上香祭祀。記者江良誠／攝影

集集 落石 衛生棉 中元普渡

