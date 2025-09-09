華山潭子站陪伴325位弱勢長者慶祝18周年 2爺活到百歲相見歡

華山基金會潭子愛心天使站深耕在地服務已滿18年，陪伴超過325位失依、失能、失智的長輩走過孤單歲月，華山潭子站今天在台中潭子區寶熊漁樂碼頭舉辦「18周年感恩慶」，邀請大家見證這段守護長輩的暖心旅程；二名百歲爺爺也到場相見歡，彼此都說很想看到對方，終於如願。

今天活動在親日光幼兒園哆啦A夢班小朋友帶來舞蹈表演中揭開序幕，101歲劉爺爺、100歲卞爺爺與來賓們一起為36吋大汽球灌氣，貼上「18」字樣，共同祝福潭子站生日快樂。

最受矚目「全台最大釣魚機比賽」，2位人瑞爺爺與26位長輩熱情組隊挑戰，卞爺爺笑說，「我最喜歡參加活動，只要身體還能動，就一定到！」內向的劉爺爺表示，這次特地前來就是想和小他一歲的卞爺爺相見，兩位爺爺相談甚歡，並肩欣賞3D劇場。