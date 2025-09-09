快訊

華山潭子站陪伴325位弱勢長者慶祝18周年 2爺活到百歲相見歡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
華山潭子站今天在潭子區寶熊漁樂碼頭舉辦「18周年感恩慶」，邀請長年相挺的貴賓及長輩齊聚同歡，共同見證這段守護長輩的暖心旅程。圖／華山潭子站提供
華山基金會潭子愛心天使站深耕在地服務已滿18年，陪伴超過325位失依、失能、失智的長輩走過孤單歲月，華山潭子站今天在台中潭子區寶熊漁樂碼頭舉辦「18周年感恩慶」，邀請大家見證這段守護長輩的暖心旅程；二名百歲爺爺也到場相見歡，彼此都說很想看到對方，終於如願。

今天活動在親日光幼兒園哆啦A夢班小朋友帶來舞蹈表演中揭開序幕，101歲劉爺爺、100歲卞爺爺與來賓們一起為36吋大汽球灌氣，貼上「18」字樣，共同祝福潭子站生日快樂。

最受矚目「全台最大釣魚機比賽」，2位人瑞爺爺與26位長輩熱情組隊挑戰，卞爺爺笑說，「我最喜歡參加活動，只要身體還能動，就一定到！」內向的劉爺爺表示，這次特地前來就是想和小他一歲的卞爺爺相見，兩位爺爺相談甚歡，並肩欣賞3D劇場。

華山基金會自民國88年成立，為全台三失長輩（失依、失能、失智長者）提供免費到宅服務（訪視、護甲、陪醫等），在全台服務近2萬3000位弱勢長輩。老人服務期待更多善心人士共襄盛舉，邀請更多志同道合的志工朋友們一起投入長者的關懷，愛心專線：（04）2534-1627洽林站長。

