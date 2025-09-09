影／中部血庫最缺O型血！退役蛙人捐熱血曝：365天打赤膊好體魄養成術

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
健康狀態警廣台中分台今舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，吸引民眾一早排隊挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
7、8月風災豪雨不斷，南部血液庫存告急，台中捐血中心罕見啟動「北血南送」緩解，如今中部最缺O型血，警廣台中分台今舉辦捐血活動，吸引民眾排隊捐熱血，其中，56歲的海軍陸戰隊退役中校「大熊」打赤膊捐血引起注意，大熊說，他一年365天「天天打赤膊」，捐血可鞭策自己隨時保持健康狀態，這是自我鼓勵方式。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量平均約在7天，其中以O型剩5.5天最缺，A型剩8.1天，B型剩10.1天、AB型剩10.0天。

警廣台中分台今在台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，一早就吸引民眾排隊等候，最早到場住東區的黃姓母女，二人認為捐血對身體好，一起來捐血。台中市蛋類加工派送業職業工會理事長王齊麟等上百人，挽袖捐血挹注血荒。

大熊說，他曾至海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊受訓，爬過「天堂路」拿到兩棲蛙人結訓勳章，後擔任清泉崗66師陸戰隊首席中校作戰官，退役21年、365天即使寒流來，都打赤膊，累積捐血超過400次。

大熊自曝，「持續捐血對身體影響很大，鞭策自己保持健康狀態，是自我鼓勵方式」。他退役後經營復康巴士載運洗腎患者就醫，為保持健康狀態，每天早晚各跑5000公尺，做完2250下伏地挺身、2250下開合跳、4500下弓箭步交互蹲跳，以及跳繩4500下，常保健康，不怕冷也不怕熱，每天都很開心。

警廣台中分台今舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，吸引民眾一早排隊挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
56歲的海軍陸戰隊退役中校「大熊」打赤膊捐血引起注意。記者趙容萱／攝影
