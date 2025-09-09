快訊

上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

全國救護日 彰化縣獲贈13輛救護車累計兩年32輛值1億餘元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影

今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，累計兩年來，彰化縣政府共獲捐贈32輛救護車，總金額高達1億1524萬元，創下歷來最高紀錄，是公私協力合作的最佳典範。

王惠美表示，彰化人很有愛心，經濟實力也不差，甚至有因捐贈意願踴躍，需排隊等候的情形，這是為確保每輛救護車都能按實際需求分發，避免資源浪費。此次獲贈的13輛救護車， 8輛為高頂救護車，每輛造價370萬元，其餘5輛為平頂救護車，每輛造價320萬元，合計4814萬元。

王惠美說，獲捐贈的救護車都是根據各分隊需求量身訂製，新車採用最新的「巴騰堡格紋」反光設計，能有效提高能見度，保障出勤安全，車內配備高階急救器材，如自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器等，讓救護人員能在第一時間提供最佳急救，也代表救護車已從傳統的「送醫工具」進化為具備高度急救能力的「行動急診室」。

王惠美指出，因為救護車及設備的挹注，近年來已成功挽救了459位急性心肌梗塞患者，救護車的救活率也從2019年的20.4%，提升到2024年的33.08%，未來也將持續培養更多專業的救護人員，引進更先進的器材，並與醫院緊密結合，讓救護體系更完善，幫助更多需要的鄉親。

其中，翔威壇捐贈一輛救護車給彰化縣消防局二林分隊，副壇主黃昭霖代表捐贈人表示，一輛救護車不只是交通工具，更可能在關鍵時刻成為拯救生命的橋樑，希望這輛由關聖帝君庇佑、信眾善心集結而來的救護車，能夠在未來的日子裡逆風而行，救人於前，協助醫療單位救助鄉親。

消防局表示，本次捐贈13輛救護車總金額達4,814萬元，數量及金額都創縣府歷年單次受贈新高，21位捐贈者包括王雅君、白錫和、白錫明、白松易、呂宏達、林鈺雯、鐘炯祥、林淑靜、曾紀豪、周金樺、周政樺、黃金永、曾碧子、鄭淑暖、鄭小玲、曾秀厘、黃麗美、汎錏營造公司、金源豐企業、雅得電池及翠德實業公司。

其中，林淑靜與曾紀豪累計捐贈救護車4輛、雅得電池公司今年7月才剛捐贈1輛小型水箱車、汎錏營造公司也額外捐贈高級救護技術員個人高階救護裝備1批，展現彰化在地人滿滿的愛心，以行動積極投入社會公益。

今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，車內並配備高階急救器材。圖／消防局提供
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，車內並配備高階急救器材。圖／消防局提供
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車。記者劉明岩／攝影
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，車內並配備高階急救器材。圖／消防局提供
今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，車內並配備高階急救器材。圖／消防局提供

救護車 王惠美

延伸閱讀

彰化14名學生達「雲豹級」閱讀高手 最高紀錄破6千本

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

相關新聞

台中明年總預算1790億元送議會 盧秀燕：有史以來第一次「暫定版」

台中市政府今天通過2026年度總預算，送市議會審議，歲入1790.7億元、歲出1974.1億元，短絀約183.4億元。市...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

集集大山轉播站普渡 衛生棉上供桌...祈福訊號乖乖運作

集集大山電視轉播站今天中元普渡，供品出現一包包「靠得住」衛生棉和綠色乖乖，原來是取其字面意涵，祈求轉播站「靠得住」、「乖...

華山潭子站陪伴325位弱勢長者慶祝18周年 2爺活到百歲相見歡

華山基金會潭子愛心天使站深耕在地服務已滿18年，陪伴超過325位失依、失能、失智的長輩走過孤單歲月，華山潭子站今天在台中...

影／中部血庫最缺O型血！退役蛙人捐熱血曝：365天打赤膊好體魄養成術

7、8月風災豪雨不斷，南部血液庫存告急，台中捐血中心罕見啟動「北血南送」緩解，如今中部最缺O型血，警廣台中分台今舉辦捐血...

全國救護日 彰化縣獲贈13輛救護車累計兩年32輛值1億餘元

今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，累計兩年來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。