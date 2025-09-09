全國救護日 彰化縣獲贈13輛救護車累計兩年32輛值1億餘元

今天9月9日是「全國救護日」彰化縣長王惠美在縣警局停車場代表縣府接受21位捐贈者共同捐贈的13輛全新救護車，累計兩年來，彰化縣政府共獲捐贈32輛救護車，總金額高達1億1524萬元，創下歷來最高紀錄，是公私協力合作的最佳典範。

王惠美表示，彰化人很有愛心，經濟實力也不差，甚至有因捐贈意願踴躍，需排隊等候的情形，這是為確保每輛救護車都能按實際需求分發，避免資源浪費。此次獲贈的13輛救護車， 8輛為高頂救護車，每輛造價370萬元，其餘5輛為平頂救護車，每輛造價320萬元，合計4814萬元。

王惠美說，獲捐贈的救護車都是根據各分隊需求量身訂製，新車採用最新的「巴騰堡格紋」反光設計，能有效提高能見度，保障出勤安全，車內配備高階急救器材，如自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器等，讓救護人員能在第一時間提供最佳急救，也代表救護車已從傳統的「送醫工具」進化為具備高度急救能力的「行動急診室」。

王惠美指出，因為救護車及設備的挹注，近年來已成功挽救了459位急性心肌梗塞患者，救護車的救活率也從2019年的20.4%，提升到2024年的33.08%，未來也將持續培養更多專業的救護人員，引進更先進的器材，並與醫院緊密結合，讓救護體系更完善，幫助更多需要的鄉親。

其中，翔威壇捐贈一輛救護車給彰化縣消防局二林分隊，副壇主黃昭霖代表捐贈人表示，一輛救護車不只是交通工具，更可能在關鍵時刻成為拯救生命的橋樑，希望這輛由關聖帝君庇佑、信眾善心集結而來的救護車，能夠在未來的日子裡逆風而行，救人於前，協助醫療單位救助鄉親。

消防局表示，本次捐贈13輛救護車總金額達4,814萬元，數量及金額都創縣府歷年單次受贈新高，21位捐贈者包括王雅君、白錫和、白錫明、白松易、呂宏達、林鈺雯、鐘炯祥、林淑靜、曾紀豪、周金樺、周政樺、黃金永、曾碧子、鄭淑暖、鄭小玲、曾秀厘、黃麗美、汎錏營造公司、金源豐企業、雅得電池及翠德實業公司。

其中，林淑靜與曾紀豪累計捐贈救護車4輛、雅得電池公司今年7月才剛捐贈1輛小型水箱車、汎錏營造公司也額外捐贈高級救護技術員個人高階救護裝備1批，展現彰化在地人滿滿的愛心，以行動積極投入社會公益。