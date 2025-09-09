快訊

門反鎖一整晚…高雄麥當勞驚見男屍 台積電外包員工陳屍廁間

銅板美食撐不住！「晴光紅豆餅」宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越拚9月底復業 明起分層分批開始進貨

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，現場仍裝潢中。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，現場仍裝潢中。圖／讀者提供

台中新光三越在度過氣爆陰霾後，力拚9月27日復業，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。業者已於8月28日向台中市都發局提出「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，將分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，預計9月25日前完成全館各樓層進貨，都發局已同意備查。

新光三越提出進貨計畫，包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施與時程規畫等，原定9月5日開始以分層、分區、分批的方式進貨，並實施人流、物流、車流管制，但因涉及人力安排、動線與各種考量，延後至9月10日進貨。

都發局指出，新光三越原規劃於9月5日辦理6樓進貨，但同時該百貨其他樓層也在進行第三公正單位公共安全和消防系統檢查；而消防系統測試，會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有第三公正單位安檢進行，為避免動線紊亂等問題，無法如期9月5日起進貨。

都發局表示，目前新光三越已於今日依計畫函報，因上述因素均已規劃排除，廠商可依管制9月10日上午9時起開始進貨，預計至9月25日完成全館各樓層進貨，都發局也同意備查，進貨期間須確實依原核准計畫實施管制，以確保公共安全。

都發局長李正偉強調，新光三越後續進貨完成後，仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，且建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。

新光三越表示，進貨計畫目前按照進度準備，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，由於其他樓層仍同步進行公共安全和消防系統檢查，將分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，確保公共安全。

新光三越百貨外觀施工架拆架。圖／台中市府提供
新光三越百貨外觀施工架拆架。圖／台中市府提供

物流 警報 百貨

延伸閱讀

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

惡火奪命常因鐵窗封死阻逃生 中市都發局長曝「這種宅」無法規範

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

相關新聞

台中明年總預算1790億元送議會 盧秀燕：有史以來第一次「暫定版」

台中市政府今天通過2026年度總預算，送市議會審議，歲入1790.7億元、歲出1974.1億元，短絀約183.4億元。市...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

台中新光三越拚9月底復業 明起分層分批開始進貨

台中新光三越在度過氣爆陰霾後，力拚9月27日復業，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。業者已於8月28日向台中市都發局提...

台中送出明年度總預算案 推新計畫「寶貝咱的囡仔」生生喝鮮乳

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出。市長盧秀燕表示，明年推出...

彰化中山路人行道拚設計展前完工 圖書館獅子雕像暫披白布

彰化縣主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，範圍自東民街...

彰化縣9/15到10/3舉辦回收 瓦斯罐、乾電池兌換肥皂洗碗精

彰化縣環保局聯合各鄉鎮市清潔隊，訂本月15日到10月3日舉辦高壓容器及電池回收兌換活動，民眾可依公告時間前往指定地點兌換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。