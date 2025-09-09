台中新光三越拚9月底復業 明起分層分批開始進貨

台中新光三越在度過氣爆陰霾後，力拚9月27日復業，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。業者已於8月28日向台中市都發局提出「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，將分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，預計9月25日前完成全館各樓層進貨，都發局已同意備查。

新光三越提出進貨計畫，包含進出管制、貨物搬運方式、車行動線、安全措施與時程規畫等，原定9月5日開始以分層、分區、分批的方式進貨，並實施人流、物流、車流管制，但因涉及人力安排、動線與各種考量，延後至9月10日進貨。

都發局指出，新光三越原規劃於9月5日辦理6樓進貨，但同時該百貨其他樓層也在進行第三公正單位公共安全和消防系統檢查；而消防系統測試，會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有第三公正單位安檢進行，為避免動線紊亂等問題，無法如期9月5日起進貨。

都發局表示，目前新光三越已於今日依計畫函報，因上述因素均已規劃排除，廠商可依管制9月10日上午9時起開始進貨，預計至9月25日完成全館各樓層進貨，都發局也同意備查，進貨期間須確實依原核准計畫實施管制，以確保公共安全。

都發局長李正偉強調，新光三越後續進貨完成後，仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，且建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。