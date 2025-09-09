南投郡大林道持續修復 力拚115年6月完成搶通

快訊

中央社／ 南投縣9日電

郡大林道是攀登郡大山必經要道，也是南投林保分署執行林務作業幹道。去年地震及強降雨導致指標4.7公里處路基崩塌流失，人車無法通行，修復工程持續，拚明年6月前通車。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，位於南投縣信義鄉郡大林道是森林經營與資源管理重要路線，也是攀登百岳郡大山要道。其中4.7公里處因去年0403花蓮地震與颱風凱米影響，路基嚴重流失，導致交通全面中斷，影響林務執行與民眾山域活動。

南投林保分署表示，積極爭取經費，規劃分年、分期推動復建，第1期邊坡穩定工程今年8月如期完成，第2期路基修復工程接續推動，預計明年6月前完工通車。目前郡大林道仍全面封閉，提醒民眾與登山者選擇其他入山路線或調整行程，復建進度將持續對外發布。

南投分署表示，郡大林道除4.7公里處損毀最嚴重，其他路段同樣深受天氣與地質影響，時常伴隨無預警崩塌或落石，後續將秉持「如期推動、品質優先、施工安全」原則，盡最大努力讓郡大林道早日恢復通行，兼顧森林經營、資源保育與登山需求。

地震 南投縣

