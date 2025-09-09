台中送出明年度總預算案 推新計畫「寶貝咱的囡仔」生生喝鮮乳

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出。市長盧秀燕表示，明年推出「寶貝咱的囡仔」計畫，分為3個子計畫，包含生育津貼越多胎越高、生生喝鮮乳、增設游泳設施，盼打造更好的育兒環境。

盧秀燕指出，今、明年是這幾年施政開花結果的高峰期，支出預算相對較高。明年完工的工程包含25校禮堂、新設4所國中小、羅布森圖書館、百年州廳整修、北屯國民暨兒童運動中心、市政路延伸、東豐快速道路東勢到石岡段、水湳轉運中心和大台中轉運中心等等。

除了硬體建設，社會福利措施也陸續上路，盧秀燕表示，「公托倍倍增」的60處公共托育中心明年底會全部達標，「區區親子館」的30間親子館也在明年全部完工；不只如此，明年還會推出大型新計畫「寶貝咱的囡仔」。

盧秀燕說，「寶貝咱的囡仔」第一個子計畫是「台中愛胎萬」，她就任台中市長前，生育津貼是1胎1萬元，上任後翻倍到1胎2萬元，目前無論生幾胎都是2萬元，為了鼓勵生育，明年起1、2胎補助2萬元，第3胎3萬、第4胎4萬、第5胎5萬元，以此類推，越多胎補助越高，編列3.4億元。

第二個子計畫是「台中有鈣讚」，盧秀燕表示，中央推動「班班喝鮮奶」計畫失敗，市府爭取中央直接撥預算給各縣市政府，由地方推動，可惜中央收回預算，但給孩子喝牛奶是好事，台中決定編列2.8億元，讓公、私立國小以下孩童每周喝一次鮮乳，對牛奶過敏可以其他蛋白質飲品替代。

第三個子計畫「台中尚泳」肇因於今年7月的市政會議，教育局專案報告，台中游泳教學合格率僅45%，盧秀燕指示明年要提高到50%，催生了這個計畫，包含整合公立與民營游泳資源、增加游泳課程，以及擴大補助學校興建游泳池。

除了育兒相關計畫，盧秀燕表示，台中明年會繼續蓋社會住宅，支持年輕父母與弱勢，目前完工3600戶、開工6500戶，加總約1萬戶超過中央要求的8000戶，但不會達標就不做，明年開工中央市場好宅，比照豬事圓滿公園，將中央市場改建為社宅、公園與現代化商場三合一的「菜奇鴉園區」。

盧秀燕也提到，中央補助款遲遲未敲定，不少市民擔心老人健保補助和雙十公車免費搭乘這2項便民福利取消；老人健保補助每年使30萬人受惠，約耗資29億元，雙十公車每年搭乘人次近億，耗資約30億元，市府會想辦法籌措財源，保證2項福利不中斷。